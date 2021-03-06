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濟南7歲妹妹日跑10公里 原因令人動容…「長胖點」捐骨髓救姊

中國新聞組／北京6日電
跑累了的琪琪，由媽媽背著休息。（取材自齊魯晚報）
跑累了的琪琪，由媽媽背著休息。（取材自齊魯晚報）

濟南一名7歲女孩琪琪為了給10歲的患病姊姊小涵捐獻骨髓，每日進行跑步鍛練。每天10公里，一向不熱愛體育運動的她，堅持了整整一周「因為我要救姊姊呀！」

齊魯晚報報導，去年6月，琪琪的姊姊小涵被確診為重型再生障礙性貧血，最佳的治療方案就是骨髓移植，而經過配型結果比對，琪琪是最合適的人選。 

「琪琪不知道姊姊到底患上什麼病，但知道自己能救姊姊的命；琪琪說，「姊姊生病啦，很嚴重」、「我得跑步，得長胖點」，「我的身體越好，姊姊救治的希望就會更大一些，我得多鍛練自己！」

報導說，「增重到50斤。」這是醫師給琪琪的任務。距離這個目標，還有著8斤的距離，琪琪咬著牙每天跑步鍛練自己。每次跑完步，母親于燕經常背起女兒回家，讓她在自己的肩頭睡著，她儘可能地給女兒安慰，也在彌補著沉在心底的愧疚。

「我不是沒有猶豫過。」于燕說，每次看到琪琪這麼累，自己的心像針扎那麼疼。「可是琪琪，是救小涵最後的希望了。」

于燕一家五口生活在聊城東昌府區張爐集鎮，因為要照顧三個孩子，平日里就指望丈夫打零工的工資為生。為了給孩子治病，親戚朋友都借過了，現在負債20多萬了。

為了節約成本，于燕也不敢讓小涵住院。為了方便複查，在醫院附近租了一個小旅館，到點才去醫院。

在得知了小涵的情況後，原本需要100多一晚，旅店老闆為她們便宜到80一晚。于燕很感激：「現在我們一家擠在一家小旅館里，感謝老闆給我們便宜點錢，也感謝好人們的幫助」。

3月16日，小涵又要進行一次複查，姊妹倆要做的就是讓自己距離「達標」更進一步。

據報導，進行骨髓移植手術治療預計還要花費10-20萬左右，「後續骨髓移植成功后，要口服抗排異藥物一年，繼續觀察情況。」

從正月十五到現在，于燕一家已在濟南呆了13天，距離下一次複查還有12天，「暴跑」女孩琪琪還要再堅持12天。「希望我們的回家之路能夠早一點來臨吧。」于燕說。

琪琪咬著牙，一圈接一圈地跑著。（取材自齊魯晚報）
琪琪咬著牙，一圈接一圈地跑著。（取材自齊魯晚報）

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