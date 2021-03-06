6歲女腦瘤過世 器捐遺願「在別人身上繼續看世界」

林諾恩和媽媽蒲曉丹。（取材自微博）

福建福州一名6歲可愛女童不幸患上存活率極低的罕見腦瘤，近日病逝。家人照她的遺願，捐出其肝臟、腎臟和眼角膜，把瘤體組織也捐給醫院用作研究。母親悲痛稱，女兒生前十分愛美，因此希望取腦瘤時不剃頭，希望讓女兒可以漂亮地離開。

央視新聞報導，6歲的林諾恩被瀰漫性橋腦神經膠質瘤（DIPG）纏身，堅持了一年的治療後病情惡化，全身疼痛、無法行走，3日病情加重，去天堂當了小天使 。

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父母悲痛表示，要讓女兒為世間留下最後的大愛，決定捐出1個肝臟、1對眼角膜、2個腎臟。

諾恩的母親蒲曉丹說，諾恩平時是一個溫柔的小淑女，聰明而開朗，愛唱愛跳，老師和小朋友都非常喜歡她。在確定病情無法治癒，徵得諾恩的同意後，她決定捐獻出女兒的器官拯救更多人。她說，女兒都還沒有去過迪士尼 ，把眼角膜捐給別人，讓她在別人身上以另一種方式繼續看這個世界。爸爸也認同了這是讓女兒以另外一種方式延續生命。

醫護人員向林諾恩的遺體鞠躬默哀。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

同時，為了讓醫學能更了解此疾病、研究治療方法，還捐出了患病的瘤體組織。但考慮到女兒雖然年紀小小卻相當愛美，媽媽悲痛請求醫師，取腦瘤時不要剃女兒的頭髮，希望女兒能夠美美的離開。

網民都被女童及家人舉動所感動，紛紛噴淚讚，「生命的另一種延續」、「願這五個重生的人能更美好地替你感受這個美好的世界」、「希望女童可在另一個世界上能夠快樂成長」。