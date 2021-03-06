就愛花錢！杭州女教師狂買名牌包欠百萬 躁鬱症惹的禍

控制不住購買欲望，有可能是罹患躁鬱症。（取材自錢江晚報／視覺中國圖）

港星張柏芝 曾經在「購物狂」電影 中塑造過一個經典的購物狂形象。杭州有一名教師錢悅買起東西來，絲毫不比電影裡的張柏芝遜色；她瘋狂購物長達三年多，家裡的名牌包堆成了小山，化妝品更是多到根本來不及拆封…近兩年共欠下了百萬巨款。

錢悅的母親察覺錢悅「購物成癮」不太正常，帶她就醫，醫師診斷發現錢悅罹患雙相情感障礙，俗稱「躁鬱症」，她控制不住買買買的行為，是其輕躁狂發作的症狀表現。

錢江晚報報導，錢悅回憶說，「第一次享受到花錢的快感是上班後。閨密買了一個名牌包，看著很喜歡，也買了一隻，高興得睡不著覺。」從那天開始，她就喜歡上購物的感覺。

錢悅是小學老師，自己賺自己花，成了名副其實的「月光族」，很快就把存款花光了。出身普通家庭的錢悅，偏偏有個有錢的閨密，眼看著閨密每天光鮮亮麗，她格外羨慕；兩人除了一起逛街購物，還是酒吧的常客，一晚上隨便就是上萬開銷。這一切看似光鮮愉悅的生活，讓錢悅有了「人生巔峰」的感覺。

報導指出，錢悅入不敷出，便從月光族變成信用卡 族。和小姐妹香港購物遊、澳門賭場遊…住五星級酒店，瘋狂購物，刷爆了五張信用卡，欠下了5、6萬。眼看窟窿填不滿了，才把實情告訴了媽媽。媽媽幫她還了信用卡，想女兒會記住這次教訓。

「工作不順心，媽媽又嘮叨，心煩意亂，就想買東西，沒錢了就刷信用卡。」錢悅說，不花錢的日子，心情跌到谷底，渾身不舒服，心底有種說不出來的「喪」，沒過多久，她不知不覺中又欠下了10多萬，媽媽還是幫她還掉了欠債。

每次暢快地花完錢，錢悅就開始自責，但每次都堅持不了一個星期，反而會更加厲害；欠債的窟窿越來越大……最後，走投無路的錢悅一頭扎進「網貸」，利滾利翻起來，直接翻到了上百萬。