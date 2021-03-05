2021/3/14＝愛你愛一生一世…加班辦結婚登記 北京拒絕

圖為一對新人日前在北京市朝陽區民政局辦理結婚登記。此為示意圖。（中新社）

中國 人結婚除了挑好日子，近幾年更流行諧音日期，像2021年3月14日的諧音為「愛你愛一生一世」，不少新人希望能在這天領證以求感情順利美滿。不過當天適逢假日，新人希望能疾呼各地民政局「為愛加班」，但遭到多地官方拒絕，引起熱議。

綜合媒體報導，日前安徽懷寧、北京 等地的官方都已宣布不加班，安徽省民政廳表示，婚姻是否美滿幸福與登記日期是否為「好日子」無關，結婚重要的是選擇一個合適的人相伴一生，只要兩人感情牢固，每天都是好日子。建議各地自行安排是否加班，有需求當事人可提前諮詢戶籍地婚姻登記處。

北京市民政局則強調，「只要兩個人感情好，每天都是好日子」，相比過去，目前北京結婚登記處已經延長工作時間至六天，辦理業務的時間是周一至周六，周日為休息日，不辦理業務。

實際上，部分城市推出民政局「錯時彈性辦公」「周末延時服務」等便民措施，有的採取周末預約制，方便群眾辦理登記。

對於多地政府做出不「為愛加班」的決定，官媒央視、人民日報都刊發評論表示支持，強調「尊重拒絕加班的權利，也要對那些主動加班的報以掌聲」。