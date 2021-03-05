我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

2021/3/14＝愛你愛一生一世…加班辦結婚登記 北京拒絕

中國新聞組／北京5日電
圖為一對新人日前在北京市朝陽區民政局辦理結婚登記。此為示意圖。（中新社）
圖為一對新人日前在北京市朝陽區民政局辦理結婚登記。此為示意圖。（中新社）

中國人結婚除了挑好日子，近幾年更流行諧音日期，像2021年3月14日的諧音為「愛你愛一生一世」，不少新人希望能在這天領證以求感情順利美滿。不過當天適逢假日，新人希望能疾呼各地民政局「為愛加班」，但遭到多地官方拒絕，引起熱議。

綜合媒體報導，日前安徽懷寧、北京等地的官方都已宣布不加班，安徽省民政廳表示，婚姻是否美滿幸福與登記日期是否為「好日子」無關，結婚重要的是選擇一個合適的人相伴一生，只要兩人感情牢固，每天都是好日子。建議各地自行安排是否加班，有需求當事人可提前諮詢戶籍地婚姻登記處。

北京市民政局則強調，「只要兩個人感情好，每天都是好日子」，相比過去，目前北京結婚登記處已經延長工作時間至六天，辦理業務的時間是周一至周六，周日為休息日，不辦理業務。

實際上，部分城市推出民政局「錯時彈性辦公」「周末延時服務」等便民措施，有的採取周末預約制，方便群眾辦理登記。

對於多地政府做出不「為愛加班」的決定，官媒央視、人民日報都刊發評論表示支持，強調「尊重拒絕加班的權利，也要對那些主動加班的報以掌聲」。

北京 中國

上一則

梁振英：港現行選制會選出外國傀儡

下一則

北京擬改革香港選制 增立法會席次 恐壓縮民主派版圖

延伸閱讀

汪洋報告未提一國兩制 鄧小平12字治港方針成歷史？

汪洋報告未提一國兩制 鄧小平12字治港方針成歷史？
回應布林肯「最大地緣政治挑戰」 北京喊話管控分歧

回應布林肯「最大地緣政治挑戰」 北京喊話管控分歧
北京擬改革香港選制 增立法會席次 恐壓縮民主派版圖

北京擬改革香港選制 增立法會席次 恐壓縮民主派版圖
1年半內鬥終落幕… 比特大陸 計畫今年上市

1年半內鬥終落幕… 比特大陸 計畫今年上市

熱門新聞

吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心