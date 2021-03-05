我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

豺出沒！青海10隻同框 世界僅見

中國新聞組／北京5日電
紅外相機捕捉到的豺群畫面。（取材自科技日報）
紅外相機捕捉到的豺群畫面。（取材自科技日報）

在祁連山國家公園青海片區日前公布早前透過紅外線相機意外發現一群十隻豺群，隊伍中的幾隻豺幼崽還發出吱吱呀呀的聲音。據了解，祁連山地區的豺是世界上僅存的北方豺群，也是祁連山國家公園青海片區在繼2020年拍到五隻雪豹、六隻兔猻、五隻荒漠貓同框畫面後又一重大紀錄。

科技日報報導，豺是國家一級保護野生動物，體型比狼略小屬犬科動物，成年雄豺體重約為15到21公斤，雌性略小，體重為10到17公斤。豺曾經分布於亞洲、歐洲和美洲，但在末次冰期之後，大約在1.2萬到1.8萬年前，紛紛消失，只剩下亞洲的種群。

紅外相機捕捉到的豺群畫面。（取材自科技日報）
紅外相機捕捉到的豺群畫面。（取材自科技日報）

目前豺全球種群規模估計在4500到1萬隻之間。近半個世紀以來，豺在全球範圍內迅速減少，時至今日，中國絕大多數地區的豺都消失了。華北、東北、華南的豺已經野外滅絕，目前在中國豺種群只出現在很小的幾個區域。

祁連山國家公園青海片區西段2016年首次記錄到豺的身影，2017年，青海片區東段再次記錄到豺的畫面。祁連山國家公園野生動物調查不斷深入，不斷呈現豐富的調查成果，祁連山國家公園先後出現雪豹、兔猻、荒漠貓、豺育幼畫面，從而充分反映祁連山國家公園是野生動物棲息繁衍的樂園

2019年底，祁連山國家公園聯合北京大學開展豺專項調查，連續兩年的調查初步推測，在祁連山國家公園這個位於青藏高原東北角的區域，存在著一個連續分布的豺棲息地及數量不同的豺群體。祁連山國家公園的豺種群主要集中分布於祁連山西部的甘青跨界地帶的無人區。下一步，調查團隊將繼續圍繞豺種群面臨的威脅，豺種群的分布範圍，豺與人的關係等問題開展深入研究，進一步揭示豺種群生態學信息，為保護管理提供科技支撐。

豺成群出沒，畫面罕見。（取材自科技日報）
豺成群出沒，畫面罕見。（取材自科技日報）

中國 北京 樂園

上一則

江蘇「蘋果大王」網上教種果樹 7堂課霸榜賺了120萬

下一則

幫擰瓶蓋也亮紅燈…男女員工別獨處 工行發倡議書

延伸閱讀

國家公園警局 首現非裔女警長

國家公園警局 首現非裔女警長
國家公園警察首位非裔女警長 上任將首推隨身攝像機

國家公園警察首位非裔女警長 上任將首推隨身攝像機
聯合國車隊剛果遇襲！43歲義大利大使中槍身亡

聯合國車隊剛果遇襲！43歲義大利大使中槍身亡
聯合國機構車隊遇襲 義大利駐剛果大使身亡

聯合國機構車隊遇襲 義大利駐剛果大使身亡

熱門新聞

吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心