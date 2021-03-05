豺出沒！青海10隻同框 世界僅見

紅外相機捕捉到的豺群畫面。（取材自科技日報）

在祁連山國家公園青海片區日前公布早前透過紅外線相機意外發現一群十隻豺群，隊伍中的幾隻豺幼崽還發出吱吱呀呀的聲音。據了解，祁連山地區的豺是世界上僅存的北方豺群，也是祁連山國家公園青海片區在繼2020年拍到五隻雪豹、六隻兔猻、五隻荒漠貓同框畫面後又一重大紀錄。

科技日報報導，豺是國家一級保護野生動物，體型比狼略小屬犬科動物，成年雄豺體重約為15到21公斤，雌性略小，體重為10到17公斤。豺曾經分布於亞洲、歐洲和美洲，但在末次冰期之後，大約在1.2萬到1.8萬年前，紛紛消失，只剩下亞洲的種群。

紅外相機捕捉到的豺群畫面。（取材自科技日報）

目前豺全球種群規模估計在4500到1萬隻之間。近半個世紀以來，豺在全球範圍內迅速減少，時至今日，中國 絕大多數地區的豺都消失了。華北、東北、華南的豺已經野外滅絕，目前在中國豺種群只出現在很小的幾個區域。

祁連山國家公園青海片區西段2016年首次記錄到豺的身影，2017年，青海片區東段再次記錄到豺的畫面。祁連山國家公園野生動物調查不斷深入，不斷呈現豐富的調查成果，祁連山國家公園先後出現雪豹、兔猻、荒漠貓、豺育幼畫面，從而充分反映祁連山國家公園是野生動物棲息繁衍的樂園 。

2019年底，祁連山國家公園聯合北京 大學開展豺專項調查，連續兩年的調查初步推測，在祁連山國家公園這個位於青藏高原東北角的區域，存在著一個連續分布的豺棲息地及數量不同的豺群體。祁連山國家公園的豺種群主要集中分布於祁連山西部的甘青跨界地帶的無人區。下一步，調查團隊將繼續圍繞豺種群面臨的威脅，豺種群的分布範圍，豺與人的關係等問題開展深入研究，進一步揭示豺種群生態學信息，為保護管理提供科技支撐。