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新郎捆樹、摟抱新娘…婚鬧太惡劣 貴州下禁令

中國新聞組／北京5日電
安徽阜陽日前一件婚鬧事件中，一名男賓客抱新娘按壓到床上強吻，引來網民批評。（視頻截圖）
安徽阜陽日前一件婚鬧事件中，一名男賓客抱新娘按壓到床上強吻，引來網民批評。（視頻截圖）

中國許多地方有婚鬧的習俗，像日前安徽阜陽一場婚禮，就有男嘉賓藉著婚鬧對新娘毛手毛腳，甚至壓到床上強吻。貴州省鳳岡縣公安局日前發布了一則通知，提出禁止新郎捆樹、塗抹異物等婚鬧行為，情節嚴重、擾亂公共秩序造成不良社會影響的，將追究刑事責任。

綜合媒體報導，婚慶中對新郎新娘、伴郎伴娘、新郎父母及其他人員進行有傷風化的行為，是典型的陋習，違背了公序良俗和文明風尚，突破了法律的底線。貴州省鳳岡縣公安局宣布，根據有關法律法規，禁止在婚慶活動中實施下列低俗、惡俗婚鬧行為，違者由公安機關視情節依法予以治安處罰，構成犯罪的追究刑事責任。

一、強行親吻、摟抱侮辱、猥褻新娘、伴娘的；二、強行在新郎、新娘身上塗抹、撒潑異物的；三、強制新郎、新娘脫衣服、套鎖鍊或進行捆綁的；四、強制新郎穿戴佩戴有傷風化的服飾、標識標牌的；五、強制新娘、新郎在婚慶活動中進行有傷風化或有辱人格的不雅表演的；六、其他有傷風化或侮辱性、危險性的低俗、惡俗婚鬧行為的；七、蓄意或以營利為目的剪輯製作低俗婚鬧視頻、圖片、文字等並通過網絡進行散佈、傳播造成嚴重社會影響的；八、其他妨礙社會管理及擾亂公共秩序的行為。

另據網易報導，安徽阜陽日前發生一樁惡劣婚鬧事件，名男賓客在婚宴現場對新娘毛手毛腳，先是伸出鹹豬手摟腰，後來得寸進尺，趁旁人不注意時，熊抱新娘按壓到床上強吻，不料，站在一旁的新郎竟無動於衷，未跳出來解救，最後還是新娘的友人出手將猥褻男子推開，才結束這場鬧劇。

有網友對新郎未出手保護新娘氣憤表示，「新郎死了？！」「剛結婚就不懂得保護，新娘往後自求多福了」，另有人大罵侵犯新娘的男客，「這是朋友還是親友，直接滾蛋」「如果你老婆被人這樣搞，你可以忍受嗎？」「在阜陽，很多這樣的，十個有八個這樣鬧的」。

同一場婚鬧事件中，另一名男子趁機將手放在新娘的背部吃豆腐，後來是現場長輩勸阻才罷...
同一場婚鬧事件中，另一名男子趁機將手放在新娘的背部吃豆腐，後來是現場長輩勸阻才罷休。（視頻截圖）

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