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江蘇「蘋果大王」網上教種果樹 7堂課霸榜賺了120萬

中國新聞組／杭州5日電
陳厚武在教果農們如何修剪果樹。（取材自紫牛新聞）
陳厚武在教果農們如何修剪果樹。（取材自紫牛新聞）

在這個互聯網時代，不少農民玩起了直播。江蘇徐州豐縣有位43歲的果農，他以紮實的種植蘋果技術，在網上做起了知識付費課程，短短兩年時間，收入120多萬元(約18萬美元)。也讓許多果農的果園「結出更多大蘋果，把日子過得更好」。

紫牛新聞報導，這位果農叫做陳厚武，是當地的「蘋果大王」。當初因為父親腰椎間盤突出，不能下地幹活，為了能夠照顧父母，他從父親手中接過自家十幾畝果園，一做就是19年。

陳厚武不懂得果樹管理技巧，辛苦整年卻結出「垃圾果」掙不到錢。他抓住一切參加各種農業培訓講座，每天長時間待在果園裡做研究記錄，收集生長數據，「有一棵果樹做了足足100多個標記」。終於總結出一套切實可行的果樹管理經驗和辦法。

陳厚武的果園越來越大，他也成了當地知名的「蘋果大王」，每到豐收季節，每畝收入近萬元。趙屯村村書記王寶軍表示，陳厚武非常熱情，從不掖著藏著，只要有人來求問，他都會手把手地教。

後來，陳厚武開通了短視頻帳號，開始在網上直播分享果樹種植。冬天講果樹剪枝，夏天講打藥施肥，他還創下2020年直播362場的紀錄。

官方平台希望他做知識付費課程，原本沒意願的他，因為高校教授一句「付費內容可以讓果農學習態度發生轉變，他們花錢買了就會無比珍惜」，改變了他的想法。

報導指出，陳厚武一共上線了7門付費課程，每門課程99元。這7門課程有超過1.25萬人購買，總收入達到了120萬元。其中「蘋果樹週年修剪教學」、「蘋果樹全年植保方案」、「蘋果樹全年施肥方案」等3門課程霸榜快手付費課程農業領域前三名，遠遠超過其他同類博主。

陳厚武說：「我以前走過很多彎路，遇到過很多坎，浪費了大量寶貴時間，現在不想再讓其他果農走彎路了。」

甘肅天水一位68歲果農老吳日前帶著兒子驅車到徐州當面向陳厚武表示感謝，他高興的說，「在網上跟你學了一年的果樹管理方法，今年蘋果取得了大豐收」，讓陳厚武欣慰不已。

陳厚武在直播。（取材自紫牛新聞）
陳厚武在直播。（取材自紫牛新聞）
鄉親們跟著陳厚武學習種植蘋果的技術。（取材自紫牛新聞）
鄉親們跟著陳厚武學習種植蘋果的技術。（取材自紫牛新聞）
陳厚武在照看蘋果樹。（取材自紫牛新聞）
陳厚武在照看蘋果樹。（取材自紫牛新聞）

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