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抖音29億播放量！ 「螞蟻呀嘿」AI變臉App暴紅 6天被下架

中國新聞組／北京5日電
這款軟件通過AI換臉技術讓圖片動起來，馬斯克、馬化騰、巴菲特、馬雲等人都能「同台」唱起了「螞蟻呀嘿」。（取材自每日經濟新聞）
這款軟件通過AI換臉技術讓圖片動起來，馬斯克、馬化騰、巴菲特、馬雲等人都能「同台」唱起了「螞蟻呀嘿」。（取材自每日經濟新聞）

「螞蟻呀嘿，螞蟻呀呼」過去一周，在微信朋友圈、微博、抖音等社交媒體平台，這個誇張扭動的變臉視頻火爆刷屏。這款名為Avatarify的變臉App在2月25日上線後，迅速在抖音創下超過29億次播放量，785萬人使用特效的紀錄，但App卻在3月2日凌晨被悄然下架。官方目前未給出具體下架原因，業界猜測可能涉及隱私安全等問題。

21世紀經濟報導，Avatarify的名稱來源於阿凡達電影，創作者是一位俄羅斯工程師Ali Aliev，最初只是因為疫情期間過於太無聊，才開發了這款變臉應用並將其開源。其實Avatarify早在去年7月就已經上線，但一直不溫不火，直至「螞蟻呀嘿」特效竄紅後，才帶火了這款軟件。

這款軟件通過AI換臉技術讓圖片動起來，為網友帶來新奇好玩的娛樂體驗，用戶只需要導入手機裡的人臉圖片，選擇視頻模板，軟件就能自動生成短視頻，再一鍵保存即可。從馬斯克、馬化騰等科技公司大佬，吳京、甄子丹等演藝界明星，到蒙娜麗莎等世界名畫，甚至貓貓狗狗們，都唱起了「螞蟻呀嘿」。

憑藉這種惡搞玩法，2月25日0點，Avatarify在中國區App Store的免費App榜單僅排名第65，而到了當日下午五點，Avatarify躥升至免費榜第一名，並一直持續到3月1日。

直到3月5日，抖音#螞蟻呀嘿#相關話題播放總量已超29億次，特效被785萬人使用。

報導指出，關於下架原因，目前官方並未說明。有網友表示，Avatarify只從中國區App Store下架，其餘地區仍可正常下載。下架原因或與此前火爆一時的ZAO下架原因類似，涉及隱私安全等問題。但目前在App Store上，還有一批螞蟻呀嘿同款特效的App。

早在2019年，一款名為ZAO的換臉社交軟件在朋友圈刷屏，這款App由陌生人社交巨頭陌陌開發，用戶只需要一張正臉照，就可以替換影視作品或者小視頻中的人物，生成以自己為主角的視頻片段。不過，這項技術在帶來創新體驗的同時，也存在被濫用甚至侵害他人權益等額外風險。

港星陳亦迅也在自己的抖音裡，模仿起「螞蟻呀嘿」的搖頭晃腦的模樣。（視頻截圖）
港星陳亦迅也在自己的抖音裡，模仿起「螞蟻呀嘿」的搖頭晃腦的模樣。（視頻截圖）
直到3月5日，抖音「螞蟻呀嘿」相關話題播放總量已超29億次，特效被785萬人使用...
直到3月5日，抖音「螞蟻呀嘿」相關話題播放總量已超29億次，特效被785萬人使用。（取材自每日經濟新聞）

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