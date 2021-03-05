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幫擰瓶蓋也亮紅燈…男女員工別獨處 工行發倡議書

中國新聞組／北京5日電
倡議書以漫畫方式說明男女之間會「亮紅燈」的行為。（取材自紅星新聞）
倡議書以漫畫方式說明男女之間會「亮紅燈」的行為。（取材自紅星新聞）

中國工商銀行創研中心近日發布了「恪守異性相處尺度 拒絕職場『零』距離」的倡議書，男女員工單獨約飯、男員工為女員工擰瓶蓋都列入「紅燈」行為。「男女授受不親」的指導原則令網友嘆直接改為「金融業防出軌指南」吧。

香港01報導，倡議書指出，員工行為規範是企業文化建設的重要組成部分，此次倡議是為保障好各人的個人職業生涯和家庭幸福等，當中包括10項內容，即避免單獨邀約聚餐、避免封閉空間獨處、日常溝通注意分寸、日常稱謂合適恰當、注意職場禮儀著裝、線上溝通嚴肅端莊、遵循平等交際原則、溝通控制相處時長、盡量避免禮物授受、盡量避免肢體接觸。

倡議書還以漫畫的形式說明男女員工間哪些行為會「亮紅燈」，這些行為包括單獨約飯、異性餵食、單獨送異性同事、讓異性同事坐副駕駛位置、聊女性話題、擰瓶蓋、拉裙子拉鍊、聊騷（利用社群軟體進行超越普通對話的曖昧交流）性質的表情、私下送禮、拎女性包包、過分親暱等等。

對此，人際關係專家代誌傑表示，雖然倡議是希望男女員工之間保持單純的同事關係，但如果是作為公司的規章制來要求，恐怕缺乏法律依據，並認為倡議令人反感，注定很難去執行，故相關負責人應盡快調整這些想當然、不合理、異想天開的做法。然而另一專家孫睿熙卻持相反觀點，她認為不管什麼樣的倡導，只要適合企業就行，而相關倡導也對男女員工出軌等問題起到一定的防範作用。

倡議書以漫畫方式說明男女之間會「亮紅燈」的行為。（取材自紅星新聞）
倡議書以漫畫方式說明男女之間會「亮紅燈」的行為。（取材自紅星新聞）
倡議書以漫畫方式說明男女之間會「亮紅燈」的行為。（取材自紅星新聞）
倡議書以漫畫方式說明男女之間會「亮紅燈」的行為。（取材自紅星新聞）
倡議書以漫畫方式說明男女之間會「亮紅燈」的行為。（取材自紅星新聞）
倡議書以漫畫方式說明男女之間會「亮紅燈」的行為。（取材自紅星新聞）

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