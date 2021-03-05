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杭州女和丈夫吵架 手指痙攣像雞爪…醫：氣到中毒

中國新聞組╱杭州5日電
杭州一對夫妻爆發口角，妻子氣到雙手痙攣成一對「雞爪」，動彈不得。(取材自杭州網)
杭州一對夫妻爆發口角，妻子氣到雙手痙攣成一對「雞爪」，動彈不得。(取材自杭州網)

夫妻、情侶在日常生活中難免發生矛盾，但近日，浙江杭州一對夫妻因瑣事產生爭吵後，妻子的雙手因為氣憤，而痙攣成一對「雞爪」、動彈不得。經緊急送院治療後，醫生表示這是「氣到中毒」了。

杭州網報導，李女士在和丈夫發生爭吵後，情緒非常激動、久久未能平息。漸漸地，李女士開始出現氣促的表現，並且發現自己手腳變得麻木、行動困難，雙手亦出現顫抖，更嚴重的是，她雙手的手指還發生痙攣，踡縮成「雞爪」一樣，無法自由伸張。在掙扎之中，李女士撥打了急救電話，急救人員接報後，即時趕赴現場將李女士送院救治。

經過診斷，醫生表示李女士並非「急火攻心」，而是「中毒」所致。醫生說，與李女士相似的患者並不少，他常遇到因吵架、打架而導致氣喘不順、呼吸困難、手腳麻木冰涼、抽筋動彈不了等症狀的患者，甚至有些患者還會出現突發昏厥的症狀，這正是因情緒過激而引起的「過度通氣綜合症」，也叫「呼吸性鹼中毒」。

據了解，快速呼吸、喘氣等行為會導致體內的二氧化碳排出過多，血液中二氧化碳濃度降低，致低碳酸血症，血液PH值升高呈鹼性，引發手指痙攣、下肢痙攣、發聲困難、胸痛腹脹甚至昏厥、意識不清。而且，患者往往因上述症狀而緊張，呼吸更加急促，導致症狀加重。

醫生指，緩解方法也很簡單，可以用袋子或者用手掩蓋口鼻，讓呼出的二氧化碳聚攏在固定空間內，再吸入體內，使血液二氧化碳濃度恢復正常。必要時，可對患者進行適當鎮靜，補充電解質。

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