農村當背景 廣東「95後」把70歲奶奶拍出國際名模範兒

李啟航給奶奶拍的照片。(取材自紫牛新聞)

廣東肇慶「95後」大學生李啟航因畢業後回到農村，為奶奶拍了一組時尚大片驚艷網友。照片以年近70歲的奶奶為主角，以鄉村環境為背景，純樸的奶奶被拍出了國際名模的即視感。網友讚嘆李高超拍攝技術的同時，也被他為奶奶作的溫暖舉動感動。

紫牛新聞報導，近日，抖音 短視頻平台上，一組給奶奶拍攝的時尚大片火了。這些照片是用視頻的形式呈現的，照片裡，年邁的奶奶穿著最樸素的衣服，戴著斗笠，表情自然地對著鏡頭，背後是廣袤的農田、堆積如山的木頭、波光粼粼的河水… …這些照片經過後期的簡單處理，呈現出大牌海報一般的質感，十分簡約高級。不少網友讚歎：「阿婆真的太有範兒了！」「這帽子看起來值幾萬！」

據報導，拍攝者是1997年出生的李啟航。他說，照片的靈感來自於一般雜誌、電影 海報。

李啟航說，自己從高中開始就愛上了攝影 。為給奶奶拍照，也是從高中開始的，到現在為止加起來有一萬多張了，「以前拍的內容比較生活化，將奶奶拍成時尚大片的感覺還是最近的事，因為攝影需要慢慢積累，拍到一定程度，才能找到自己的風格。最近的照片都是我找到了適合自己風格後的作品。」

報導指出，今年24歲的李啟航上小學以前，一直和奶奶生活在一起，「小時候，我總能看到奶奶佝僂著腰幹農活的樣子，看到她走在鄉村的馬路上瘦削的背影。愛上攝影後，我就想著要用相機記錄下不同時期的奶奶，也是記錄下生活本身。」

李啟航透露，雖然喜歡攝影，但其實上大學時，他是個正兒八經的體育生。畢業後，他在外地工作過一年時間，當景區的文員。2020年7月他辭職回到了農村的老家。「離職前去過一趟稻城亞丁，當時海拔4600多米。在回城的路上我一個人走了一條小路，沒想到出現了嚴重的高原反應，幾乎要休克了，十分難受。當時覺得自己快不行了，腦海裡閃過自己的親人、朋友，還有各種和他們在一起的美好畫面。於是我強忍著難受，扶著護欄，堅持走完了那條路。」

李啟航說，去過很多地方，也經歷過一些很危險的事，後來慢慢發現，最熱愛的還是自己的家鄉，最想要的，還是親人的陪伴。