我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

農村當背景 廣東「95後」把70歲奶奶拍出國際名模範兒

中國新聞組／北京5日電
李啟航給奶奶拍的照片。(取材自紫牛新聞)
李啟航給奶奶拍的照片。(取材自紫牛新聞)

廣東肇慶「95後」大學生李啟航因畢業後回到農村，為奶奶拍了一組時尚大片驚艷網友。照片以年近70歲的奶奶為主角，以鄉村環境為背景，純樸的奶奶被拍出了國際名模的即視感。網友讚嘆李高超拍攝技術的同時，也被他為奶奶作的溫暖舉動感動。

紫牛新聞報導，近日，抖音短視頻平台上，一組給奶奶拍攝的時尚大片火了。這些照片是用視頻的形式呈現的，照片裡，年邁的奶奶穿著最樸素的衣服，戴著斗笠，表情自然地對著鏡頭，背後是廣袤的農田、堆積如山的木頭、波光粼粼的河水… …這些照片經過後期的簡單處理，呈現出大牌海報一般的質感，十分簡約高級。不少網友讚歎：「阿婆真的太有範兒了！」「這帽子看起來值幾萬！」

據報導，拍攝者是1997年出生的李啟航。他說，照片的靈感來自於一般雜誌、電影海報。

李啟航說，自己從高中開始就愛上了攝影。為給奶奶拍照，也是從高中開始的，到現在為止加起來有一萬多張了，「以前拍的內容比較生活化，將奶奶拍成時尚大片的感覺還是最近的事，因為攝影需要慢慢積累，拍到一定程度，才能找到自己的風格。最近的照片都是我找到了適合自己風格後的作品。」

報導指出，今年24歲的李啟航上小學以前，一直和奶奶生活在一起，「小時候，我總能看到奶奶佝僂著腰幹農活的樣子，看到她走在鄉村的馬路上瘦削的背影。愛上攝影後，我就想著要用相機記錄下不同時期的奶奶，也是記錄下生活本身。」

李啟航透露，雖然喜歡攝影，但其實上大學時，他是個正兒八經的體育生。畢業後，他在外地工作過一年時間，當景區的文員。2020年7月他辭職回到了農村的老家。「離職前去過一趟稻城亞丁，當時海拔4600多米。在回城的路上我一個人走了一條小路，沒想到出現了嚴重的高原反應，幾乎要休克了，十分難受。當時覺得自己快不行了，腦海裡閃過自己的親人、朋友，還有各種和他們在一起的美好畫面。於是我強忍著難受，扶著護欄，堅持走完了那條路。」

李啟航說，去過很多地方，也經歷過一些很危險的事，後來慢慢發現，最熱愛的還是自己的家鄉，最想要的，還是親人的陪伴。

李啟航和奶奶的合照。(取材自紫牛新聞)
李啟航和奶奶的合照。(取材自紫牛新聞)
李啟航給奶奶拍的照片。(取材自紫牛新聞)
李啟航給奶奶拍的照片。(取材自紫牛新聞)
李啟航現在是一名獨立攝影人。(取材自紫牛新聞)
李啟航現在是一名獨立攝影人。(取材自紫牛新聞)

攝影 電影 抖音

上一則

中國近億人脫貧 關鍵數據透露著玄機…

下一則

全球經濟自由度排名 港澳被併入中國都被剔除

延伸閱讀

疫情下 中國百萬家小店倒閉 江蘇、廣東、山東最慘

疫情下 中國百萬家小店倒閉 江蘇、廣東、山東最慘
全球僅2架！美軍RC-135U偵察機 逼近廣東偵察

全球僅2架！美軍RC-135U偵察機 逼近廣東偵察
「攝影是小三」 夏耘找到真愛 活出精采退休人生

「攝影是小三」 夏耘找到真愛 活出精采退休人生
花數十萬打造情侶島 廣東小伙沒挽回愛情卻成全了愛情

花數十萬打造情侶島 廣東小伙沒挽回愛情卻成全了愛情

熱門新聞

吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心