營造少女風？身高170網紅塞進童裝 優衣庫成重災區

成人穿童裝在網上曬圖。（取材自紅星新聞）

日本 服裝品牌優衣庫（UNIQLO）以價廉物美著稱，不過最近有不少網紅，在網路上曬出在優衣庫試穿童裝的照片，展示「緊撐」身材成為「辣妹」，「39塊錢穿出BM風」的效果登上熱搜。卻導致不少衣服被汙損，甚至撐到變形，只能以低價出售或當作瑕疵品丟棄，北京 尤其淪為重災區。有網友痛批，「試什麼童裝，裝什麼可愛」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，一位擁有幾萬粉絲的博主在視頻中介紹，「最近童裝風非常厲害，其實大家買童裝就是想穿出跟BM一樣的少女感風格」。所謂「BM」是指義大利 品牌—— BrandyMelville，這家的部分上衣短小精緻，較為緊身。而且無論什麼單品，只有小號S碼。網上則可看到某些網紅「170公分左右身高的女生拿著120號碼的童裝去試衣間」，穿著短小、緊繃的童裝，露出肚子展現身材。

自從今年春季新品上市以來，很多女性拿著比自己小很多的童裝來試穿。一位曾在優衣庫工作的人表示，優衣庫童裝的衣領較小，很容易在試穿過程中被蹭上粉底液。其次，很多人試穿之後發現尺碼不合適，會將衣服撐到變形，這些衣服最終會被當作瑕疵品丟棄。

不少人在社交平台上晒出在UNIQLO試穿童裝的照片。（取材自微博）

網上有消息指，優衣庫已因此禁止成年人試穿童裝。不過優衣庫表示，沒有限制成人試穿童裝，因為童裝有150、160的尺碼，一些個子嬌小的女生的確穿童裝尺碼比較合適。走訪門店發現，遇到這種情形，店員多半不會直接禁止顧客試穿，而是會建議顧客試穿適合自己尺寸的衣服，或是提醒「如果試穿過程中，使衣服沾上粉底液，是需要購買的」。

對於這樣的行為，有網友指出，「為了秀胸秀腰，把童裝撐大又不買，這是什麼行為」「成人穿童裝，只拍照不買，相關部門應該對網路博主進行一些限制了」「正常買童裝的成年人沒什麼，噁心的就是那種拿著童裝進試衣間，一頓拍完弄得亂七八糟還不買的巨嬰」、「去把小孩的衣服硬生生撐大，除非最後全買了，否則真的完全沒道德」。