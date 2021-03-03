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3月14日領證？民政局拒加班上熱搜

中國新聞組╱北京3日電
最近河北、安徽、湖北、廣東等地許多婚期將近的新人，希望在「愛你愛一生一世」的2021年3月14日領證，可惜遭到民政局拒絕。(取材自南方都市報)
最近河北、安徽、湖北、廣東等地許多婚期將近的新人，希望在「愛你愛一生一世」的2021年3月14日領證，可惜遭到民政局拒絕。(取材自南方都市報)

戀愛中男女喜歡以諧音表達愛意，最常見520代表「我愛你」，2020是愛你愛你；而2021年3月14日，諧音「愛你愛一生一世」，且3月14日還是白色情人節，讓這天成為理想的領證日，但今年適逢假日，於是有民眾懇請民政局加班辦理領證，遭到拒絕，話題衝上了熱搜前排。

北京晚報報導，最近河北、安徽、湖北、廣東等地婚期將近的民眾紛紛在人民網「領導留言板」留言，希望當地民政局能在2021年3月14日這天開門加班，實現新人們在好日子結婚領證的意願。

安徽懷寧縣民政局回覆，當天是法定節假日，不予加班辦理婚姻登記；同時溫馨提醒，疫情防控期間請勿扎堆到本地登記結婚，也請做好個人防護。

報導指出，民政局的回覆獲得許多網友點讚，網友說，「只要感情深，哪天都是結婚紀念日」，也有人說「結個婚就讓3月14加班，那等離婚了是不是還要8月8加班？」、「想讓公務員加班，沒門」。

另據千龍網報導，此前的2020年2月2日，因為「20200202」被寓意「愛你愛你」的「千年一遇對稱日」，不巧當天也適逢假日，各地網友在網上發起倡議，希望民政局能在2月2日加班，完成新人當日登記結婚的願望。

曾有民政局回覆「可以」加班，不過後來因為疫情而取消，但地方政府「為愛加班」的暖心態度當時仍讓民眾印象深刻。

最近河北、安徽、湖北、廣東等地許多婚期將近的新人，希望在「愛你愛一生一世」的20...
最近河北、安徽、湖北、廣東等地許多婚期將近的新人，希望在「愛你愛一生一世」的2021年3月14日領證，可惜遭到民政局拒絕。(視頻截圖)

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