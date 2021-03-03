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中國億萬富翁破千人 鍾睒睒登亞洲首富 馬雲掉出前3名

記者李仲維／綜合報導
農夫山泉董事長兼總經理鍾睒睒。（取材自微博）
農夫山泉董事長兼總經理鍾睒睒。（取材自微博）

胡潤研究院日前發布「2021胡潤全球富豪榜」，特斯拉CEO馬斯克居於富豪榜榜首，農夫山泉董事長兼總經理鍾睒睒成為首位進入全球前10的中國企業家，且是亞洲首富，馬雲則是三年來首次跌出中國榜前三；榜單也顯示，在過去一年裡，中國出現的新面孔富豪，比世界其他國家加起來的還要多，而且遠遠超過美國。

榜單顯示，今年共有來自68個國家、2402家公司、3228位身家10億美元以上的企業家上榜。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，儘管受到新冠疫情影響，今年的財富漲幅是過去十年來最大的。過去一年，股票市場的繁榮和大量的新上市公司，每周都造就八位新的10億美元企業家。

榜單顯示，大陸新增256位10億美元企業家，成為世界上第一個擁有1000位已知10億美元企業家的國家，共有1056人，超過排在其後的美國、印度和德國三個國家的總和。在過去五年裡，大陸新增490位10億美元企業家，而美國為160人。

49歲的特斯拉CEO馬斯克則是歷年來最年輕的世界首富。

值得注意的是，世界上35%的10億美元企業家是華人，比去年增加四個百分點，此一比例遠高於中國目前占世界人口20%的比例。

有瓶裝水之王稱號的鍾睒睒，以人民幣5500億元的財富排名第七，成為第一個進入全球富豪榜前10的中國企業家，這得益於去年9月農夫山泉在香港上市。鍾睒睒也取代印度的穆克什•安巴尼，成為亞洲首富。

此外，38歲的字節跳動創辦人張一鳴隨著抖音而人氣飆升，他首次進入中國前5，世界前30，並且是世界前50名中，除了臉書創辦人祖克柏之外最年輕的企業家。

榜單還顯示，傳統香港企業家例如李兆基、李嘉誠和鄭家純等，如今已經落後於中國富豪。在中國前50名企業家中，只有3人來自香港。深圳的10億美元企業家人數為105人，超過香港的82人。

騰訊公司董事局主席兼首席執行官馬化騰。(中新社)
騰訊公司董事局主席兼首席執行官馬化騰。(中新社)
拼多多創始人、董事長黃崢。(取材自百度百科)
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