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如置身菠蘿的海洋…「徐聞菠蘿」專列上路 跑14省市宣傳

中國新聞組／北京3日電
「徐聞菠蘿」高鐵專列抵達北京西站。(取材自湛江日報)
「徐聞菠蘿」高鐵專列抵達北京西站。(取材自湛江日報)

媒體報導，中國大陸海關總署日前宣布暫停進口台灣菠蘿（台灣稱鳳梨），「封殺」台灣菠蘿同時，中國媒體近日大篇幅介紹廣東湛江徐聞縣出產的「徐聞菠蘿」，稱當地是中國最大的菠蘿生產基地，甚至專門打造橫跨14個省市的高鐵專列，宣傳「徐聞菠蘿」。

香港01報導，中國是菠蘿十大生產國之一，產地主要分布在廣東、海南、廣西、福建、雲南等省區，其中以「徐聞菠蘿」占最多，種植面積約有35萬畝，產量占中國40%以上。人民日報微博稱，每三個中國菠蘿就有一個來自徐聞，年產量穩定在70萬噸左右。

湛江日報報導，從2月6日開始，「徐聞菠蘿」高鐵專列已啟動20餘天。走進「徐聞菠蘿」專列，無論從海報、桌貼還是頭片和燈箱，乘客都彷彿置身於菠蘿的海洋中。

「該專列主要宣傳推介徐聞菠蘿，擴大在西北、華東、華中市場的影響和銷量。」徐聞縣農業農村局負責人介紹，下一步打算將菠蘿帶到列車上，讓乘客可以品嘗鮮甜的徐聞菠蘿，加深對徐聞菠蘿的印象。

據報導，「徐聞菠蘿」高鐵專列以蘭州為中心，依託徐蘭線和京廣線連接北京和廣州，依託商合杭線把徐聞菠蘿品牌文化輻射至東部城市。專列每日運行22個車次，橫跨北京、上海、甘肅、陝西、湖北、浙江、廣東、安徽等14個省市，覆蓋西北、膠東半島，及華南、中部地區和長三角經濟區。

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