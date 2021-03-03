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13歲就參軍！毛澤東女婿王景清病逝 享壽94歲

中國新聞組／北京3日電
李訥和丈夫王景清。(取材自微信)
李訥和丈夫王景清。(取材自微信)

新京報微信公眾號「政事兒」報導，毛澤東女兒李訥的第二任丈夫王景清於1日早晨6時58分病逝，享壽94歲。告別儀式將於3日上午在北京八寶山舉行。

據報導，毛澤東有兩個女兒：他與賀子珍之女李敏，1936年生於陝西省志丹縣；他與江青之女李訥，1940年出生於延安。

1927年出生的王景清是陝西榆林人，年僅13歲就參軍。中共建政後，王景清在中央警衛師工作，後調到雲南省軍區任怒江軍分區參謀長。1983年通過李銀橋夫婦介紹，一年後與李訥舉行婚禮。

報導稱，婚後，王景清與李訥相處和睦，王景清幾乎承擔起了家裡的所有家務活，買菜買糧做飯，修門窗，拉煤塊。

李訥比王景清小13歲，身體不大好的李訥，卻十分關心老伴的身體。王景清說，「70多歲時，我開始創作劇本，李訥就總提醒我，『你歲數大了，可不要累病了，不要太傷神。』」

晚年生活裡，李訥跟王景清一樣，十分喜歡隸書和篆書，切磋書法成了生活中不可少的娛樂。每天清晨，他們攜手外出散步，鍛煉身體，但後來，李訥因為腿疾，散步便也終止了。

另據中央社報導，李訥是唯一在毛澤東、江青身邊度過童年、少年和青年時期的子女。她畢業於北大歷史系，退休前在北京市委工作，曾任全國政協委員。

北京 微信 退休

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