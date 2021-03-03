沒有自由！年輕人不進工廠 較愛第三產業

製衣廠裡約有三分之二空餘工位。(取材自第一財經)

每年畢業季各地的招聘會都是萬頭攢動的景象，但是招不到工人的廣州製衣廠老闆們，拿著紙牌在街上招工卻顛覆大眾認知。年輕人為什麼不願進工廠？「報酬低」是最大關鍵，而「第三產業」(泛指服務業)的興起，讓這些有彈性自由的新崗位成為工作優選。

上觀新聞報導，由於招不到足夠多的工人，珠三角地區不少製衣廠都無法滿負荷生產，有的廠甚至因為招不到工人關門了事。不少企業認為「年輕人要自由」，只願接受打零工形式，不願接受固定工時和上下班紀律的約束。

但一些受訪的年輕人抱怨，製衣廠報酬低，「月入過萬」代價是超長工時；再者是工作環境差，存在噪音、粉塵等污染問題；他們也認為工廠只給付勞務報酬，沒有建立正規的勞動用工制度，更沒有「五險一金」保障。

最後就是流水線上勞動生產的員工必須嚴格遵守工作紀律，沒有主動分配工作時間、掌握工作節奏的自由，也令年輕人望而生畏。

除了企業本身的特點之外，一些新的工作機會不斷湧現，也影響著求職者的選擇。

第一財經報導，隨著科技進步與數字化時代來臨，90後的外出務工人員很多進入了「第三產業」，他們可以做外賣騎手、快遞員、專車司機等。與傳統製衣廠的流水線工作相比，這些新崗位更有彈性，勞動者享有更多的自由度和靈活性。

中國 國家統計局數據指出，2019年從事第三產業的農民工比重為51%，比上年提高0.5個百分點。其中，從事交通運輸倉儲郵政 業和住宿餐飲業的農民工比重均為6.9%，分別比上年提高0.3和0.2個百分點。而從事第二產業(製造業)的農民工比重為48.6%，比上年下降0.5個百分點。