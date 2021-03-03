招工太難！廣州製衣村老闆排隊舉牌 等著被工人挑

廣州海珠區城中村出現了一條招工長龍。(取材自南方都市報)

在後疫情 時代，工人的流動性增大，工廠也愈來愈難留住工人。廣州海珠區城中村出現了一條「招工長龍」，製衣廠老闆舉著招工紙牌站在街道，巴望著工人能選中他們工廠。「今年招人特別難招」來自湖北荊州的製衣廠老闆黃立嘆氣。

第一財經報導，康樂、鷺江、五鳳、瑞寶片區城中村毗鄰廣州最大的布匹市場——中大布匹市場，是中大紡織商圈的核心區，村裡有超過一萬家店鋪、一萬家製衣廠，聚集超過30萬製衣行業從業者，95%以上是外來人口。

2月22日開始，黃立的製衣廠就開始派人站在街上招工，他們手上帶著幾條西褲，還有一塊小黑板，寫著「長期工：西裝、套裝車位工多名；長期工：褲子車位工多名；尾部兩名（熟手）」。

「我們從正月十一到現在，只招到三個人」黃立表示，廠裡還是想招長期工，一般零工做幾天就走了，導致廠裡必須不斷出來招人。

在一眾招工老闆裡面，李燕是比較幸運的，她在3月1日早上招到了三名工人。她的廠裡現在只有八個長期工，因為現在有些工人也不願意做長期工了，他們覺得做零工更自由。

然而，更多製衣廠老闆每天早上都只能空手而歸。來自湖北的製衣廠老闆娘展示了她的T恤樣板，無奈地表示「這麼簡單的工作都沒人願意來做」，現在招聘者比應聘者多，多數工人只願意做簡單的活。

國家統計局最新數據顯示，2020年中國農民工總量2億8560萬人，比上年下降1.8%。其中，外出農民工1億6959萬人，下降2.7%；本地農民工1億1601萬人，下降0.4%。「2019年農民工監測調查報告」也指出，在珠三角地區就業 的農民工4418萬人，比上年減少118萬人，下降2.6%。

報導指出，在黃立的工廠待了十幾年的老員工陳展說，工廠的工人大多數是從早上8點幹到晚上12點，薪資按件數算。有些老師傅月薪能達到一萬人民幣 ，一般的也有6000元到8000元人民幣。

對於製衣小作坊而言，疫情的影響延續至今。黃立無奈地表示，去年受疫情影響，訂單少了，大概只有半年在開工，一旦沒活幹，好些年輕工人就走了，去那些有活幹的工廠，「工人一旦走了就拉不回來了」。