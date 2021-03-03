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疫情下 中國百萬家小店倒閉 江蘇、廣東、山東最慘

記者賴錦宏／綜合報導
圖為志願者在商店購買物資。(新華社)
圖為志願者在商店購買物資。(新華社)

新冠肺炎疫情持續，衝擊中國經濟。「半月談」2日報導，去年最少100萬間實體小店經營困難倒閉，其中江蘇、廣東、山東三省情況最嚴重。業界呼籲政府協助推動減租、容許地攤經濟及利用大數據針對小店放貸，協助小店度過疫情難關。

據分析師崔凡指出，企業資料查詢網站「企查查」數據，發現去年1至11月，已吊銷301萬間個體戶等實體，即使排除網店、流動攤販，小店倒閉數量仍達上百萬間。

東部倒閉數量多於中西部。企查查數據顯示，吊銷註銷小店主要集中在東部沿海地區，東西部差異顯著。江蘇、廣東、山東三省2020年註銷小店數量居中國前三位。

城市之內，景區、商業街小店倒閉數量明顯多於社區。半月談記者在東北、四川、天津等地走訪了解到，景區小店收入依賴於遊客，過去一年受疫情影響，經營格外慘淡；社區小店主要滿足居民的日常需求，受到影響最小。

經營二至五年的小店鋪最容易倒閉。企查查數據顯示，2020年吊銷註銷的小店中，69.4%的店家經營時間不滿五年。

與民眾基本生活關聯性少的行業倒閉較多。從天津、長春、瀋陽、成都、廣州等城市情況來看，教育、健身、洗浴等行業倒閉多。

上海有奶茶店老闆原有業務難以維生，鋌而走險違法在直播平台開設色情直播間以交租，最終被起訴。天津有海鮮酒樓老闆潛逃避債，已充值或購買會員資格的民眾圍堵酒樓索賠，最終向有關部門投訴尋求解決辦法。

有專家提示，小店倒閉還會給中小企業融資帶來負面影響。當下小店房東收到的租金多半投入了民間借貸市場，成為中小企業銀行之外融資「資金池 」的源頭活水。北京大學數字金融研究中心特約研究員王靖一認為：「大量小店倒閉無疑影響到民間融資能力，進一步窄化了中小企業的融資渠道。」

多名專家呼籲，地方政府可找店舖出租人和承租人協調，降低租金。吉林長春市有商場負責人決定免除租戶兩個月租金，減輕小店經營成本壓力。另外，有地方政府調整經營管理手段，允許小店在早市、夜市擺地攤，以提高收入等。

融資 租金 疫情

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