10億人民幣！北京大學獲有史以來最大筆校友捐贈

北京大學獲建校以來最大筆捐贈。（取材自澎湃新聞）

據北京 日報消息，中公教育 集團董事長李永新近日向北京大學捐贈10億元人民幣 ，是北大建校以來獲得的最高數額校友捐贈。

北京大學中公教育發展基金捐贈儀式3月3日在英傑交流中心月光廳舉行；北大校友李永新和他創建的北京中公公益基金會本次捐贈10億元人民幣，設立北京大學中公教育發展基金，支持北大的發展建設，以及設立中公德善獎學金、助學金、獎教金和中公講席教授等項目。這是北大建校以來最大一筆個人捐贈，也是最大一筆校友捐贈。

據報導，1999年，李永新畢業於北京大學政治學與行政管理系（現北京大學政府管理學院），現任中公教育集團董事長。近年來，李永新一直支持政府管理學院的教學科研和人才培養，曾在2018年捐資1億元人民幣支持北大品質校園建設、校友工作和人文學科發展。2019年，他又先後向政府管理學院和教育學院捐資。2020年，他再次捐資支持白衣天使守護基金，連續多年為母校做出重要支持和貢獻。

在現場致詞中，李永新回顧了學生時代的北大生活，表達了對恩師的感謝，抒發了對母校的熱愛之情。他表示，北大和校友們在他創業及事業的發展中給予了莫大的支持與鼓勵。