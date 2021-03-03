逆向行駛被攔下…大媽掏出秋名山老司機證 警傻了

一名大媽帶著「老司機資格證」橫行馬路，因逆向行駛而被警方攔下。(視頻截圖)

「秋名山車神」驚喜現身？日前一名警察 發現一名大媽違反交通規則，騎著電動機車在車道上逆向行駛，當街將其攔下，要求她拿出證件配合檢查。不料，大媽竟掏出了一本前所未見的「老司機資格證」，只見紅色的證件本上印有「秋名山車神協會」的字樣，讓警方當場傻眼。

綜合媒體報導，事件發生在上個月27日，一名大媽騎電動機車在車道上逆向行駛，警方將其攔下後，隨即要求她交出相關證件。沒想到大媽竟掏出一本紅色的「老司機資格證」，內頁蓋有「秋名山車神協會」認可的「專業老司機認證章」，但顯然不是由官方核可的駕照 。

對話過程發現，大媽並不知道自己拿的是假的證照；她表示，自己花了5000元人民幣 辦到該項資格證，但被問到在哪裡買的？她的說詞卻又含糊不清，無法知曉該證照的正確來源。

大媽被攔下後相當不滿，更一度怒問警察「我剛才走錯了，走一次就不可以嗎？」，面對怒氣沖沖的大媽，員警仍有耐心地解說該如何騎到目的地，並語重心長叮嚀：「走一次都不行，人的生命只有一次」。

「秋名山車神」是網路流行用語，出自於日本知名漫畫「頭文字D」，代指開車技術高超、駕駛技術了得的人，後被網友當作「老司機」的代名詞。而大媽手上的「老司機資格證」其實也藏有玄機，其內頁印有「茲證明OOO（先生／女士），經秋名山車神協會認證通過，其駕駛技能嫻熟、發車經驗豐富，網盤硬盤資源雄厚，完成所需認定標準，特此認證。」的字樣，明顯不是一般駕駛人該擁有的證照。