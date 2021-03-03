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才曬「健康活著是幸福」 36歲警勘查竊案現場從7樓墜落

中國新聞組／北京3日電
浙江省杭州市餘杭區公安分局刑偵大隊良渚中隊技術民警鮑偉傑 。(取材自人民日報)
浙江省杭州市餘杭區公安分局刑偵大隊良渚中隊技術民警鮑偉傑 。(取材自人民日報)

浙江杭州餘一名刑偵大隊技術民警36歲的鮑偉傑，和輔警沈剛在勘查一起盜竊案現場時，不幸從工地七樓頂樓墜樓，目前仍在重症監護室治療。鮑偉傑曾在朋友圈寫下：「看了太多的生死，活著是幸運，健康地活著是幸福。總結：健康地活著並能為國家做貢獻是我存在的價值。」

來源：YouTube

北青-北京頭條報導，2月27日傍晚，刑偵大隊良渚中隊接到良渚派出所通知，轄區一個工地有10台中央空調內機被盜，需要進一步勘查案發現場。鮑偉傑隨即帶領跟班輔警沈剛趕到現場，工地報警人帶他們從1單元步行經樓頂到2單元樓頂。

樓頂建設工地天雨濕滑，跟隨鮑偉傑勘查的沈剛只聽一聲悶響，隨即撲向樓頂邊緣。光線昏暗，他看不清，只有樓底下那件刑警勘查服背後「餘杭刑警」幾個字反著熒光。

「出事前我就在鮑哥身後五六步路，當時眼看著他掉下去，想抓住他卻抓不住……」沈剛難過地說，他當時衝下樓到鮑偉傑身邊，「我一直『鮑哥、鮑哥』喊他，就怕他到時候沒有聲音了。」「我配合他工作三年了，如同兄長一般……。」

鮑偉傑被緊急送醫，醫生初步診斷，他骨盆粉碎性骨折，左腕關節、左肘關節、左肩關節粉碎性骨折、左側肋骨多發骨折、雙側胸腔血氣胸、大腦蛛網膜下腔出血，脊椎骨折，生命處於極度危險狀況。

鮑偉傑是刑偵大隊良渚中隊技術民警。2007年開始，從餘杭區公安分局刑偵大隊瓶窯中隊、餘杭中隊到良渚中隊，一身勘查服、一隻勘驗箱、一台勘驗刑案現場用的相機，從各種錯綜複雜的刑案現場提取痕跡、比對印證，再還原現場，刻畫疑犯，直至抓獲犯罪嫌疑人，這就是他作為一名刑警的職責。2020年勘查現場共計280餘起，命案一起，非正常死亡52起，共計破案48起。這個量，遠超全市技術民警人均勘查案件數量。

2019年12月26日，鮑偉傑才在朋友圈發了一段感想，配上自己的工作照——「看了太多的生死，活著是幸運，健康地活著是幸福。」沒想到自己也遇上劫難。

鮑偉傑從七樓墜落的現場。（取材自北京青年報）
鮑偉傑從七樓墜落的現場。（取材自北京青年報）

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