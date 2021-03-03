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人大代表提案：明星「一次吸毒，終身禁演」

中國新聞組／北京3日電
2021年全國兩會即將召開，全國人大代表朱列玉關注娛樂圈涉毒藝人頻出現象，建議「一次吸毒，終身禁演」。（取材自中國新聞周刊）
2021年全國兩會即將召開，全國人大代表朱列玉關注娛樂圈涉毒藝人頻出現象，建議「一次吸毒，終身禁演」。（取材自中國新聞周刊）

據廣州日報消息，中國今年全國兩會即將召開，中國全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉將提交建議，將「一次吸毒，終身禁演」寫進法律法規中，整治明星涉毒亂象；強調「公眾人物在享受百萬流量帶來的社會資源的同時，應當擔負起相應的社會責任，樹立正面的社會公眾形象，向社會弘揚積極的價值觀念」。

建議報告指出，截至2019年底，中國現有吸毒人員214.8萬名。其中，濫用大麻人員以外籍人員、有境外學習或工作經歷人員及演藝人員為主。

朱列玉表示，近年明星吸毒的醜聞頻繁曝光。娛樂圈涉毒亂象的背後，顯現的是行業規範、社會輿論對明星禁毒的不足以及法律法規的缺位，部分涉毒藝人仍能鑽制度漏洞亮相。

朱列玉認為，如果不嚴令禁止吸毒藝人再次踏足演藝圈，將會給演藝行業的產業健康帶來嚴重影響。他說，另一方面，這也會讓其他藝人認為，即便吸毒也可以復出，甚至可以打著「改過自新」的旗號進行炒作。

朱列玉說，如果吸毒明星不被禁演，反而因為醜聞炒作獲得更多的關注和利益，而那些真正擁有才華，真正努力的人們卻被忽視，會導致逆淘汰。因此，法律應準確界定「禁演」範圍，明確利益相關人員及公司的連帶責任。

朱列玉比喻，就像有傳染病的人就不能當廚師，有性侵、性騷擾史的人就不能當老師一樣，限制涉毒藝人的作品播放，是特殊職業的屬性問題。

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