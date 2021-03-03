寧波「女焊子」成抖音網紅 私下愛下廚刺繡 反差萌圈粉

「阿梅女焊子電焊工」目前擁有39.7萬粉絲。（取材自錢江晚報）

在抖音 上搜「阿梅女焊子電焊工」，觀眾紛紛被這位兢兢業業的「女焊子」圈粉；沒有出眾的容貌，沒有過人的唱跳才華，37歲的魏正梅卻不小心成了抖音網紅，目前擁有39.7萬粉絲、544萬的點讚。

錢江晚報報導，阿梅與大兩歲的老公李度，在寧波奉化區海港船舶修造廠堅守了10年，用硬底子技術換來認可；初中文憑的阿梅，如今儼然是電焊業的老師傅。

天氣最熱時，船體鋼板的表面溫度高達60℃以上，站在甲板上被烈日曬得頭暈，艙室內則非常悶熱，且不能使用風扇，煙塵嗆得人透不過氣來，汗水濕透衣服和鞋子。

不過，刻苦的環境不影響阿梅的工作。修造廠一位工程師讚嘆阿梅說，這些年來經她焊接的船舶，X光拍片合格率均在97%以上，大合龍、鑄鋼件焊接從未出現有缺陷而返工的情況。

2019年春節後，阿梅開始拍抖音，起初拍工地環境及自己做菜等內容，沒想到同年6月拍的一則影片讓她意外漲粉十幾萬，「心情好激動啊，根本沒想到。」阿梅說，這條抖音目前的點讚量有38萬，留言2.1萬，是她最火的一條抖音。

雖然有粉絲找阿梅合作，希望幫忙帶貨，把柴油等產品賣到船廠去，也有抖音團隊和一些傳媒公司找上門，但阿梅說工作太忙了，沒有時間應付。

與工作中的「女焊子」形成鮮明對比的，是生活中的她，房間收拾得乾凈漂亮，做得一手好菜，還會彈琴。她的房間裡還有一幅6米長、2米寬的十字繡「十八美女圖」，是阿梅花一年多的時間繡成的。