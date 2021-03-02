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用4年喚醒植物人妻 湘男累瘦40斤

中國新聞組／北京2日電
騰德付教妻子寫字。（取材自常德日報）
騰德付教妻子寫字。（取材自常德日報）

湖南常德人騰德付，四年多前妻子王芝香突發疾病成為植物人，四年下來，騰德付無微不至地照顧，雖然妻子智力退化成小孩，騰德付仍用一年教會她吃飯，第三年教會她說話，第四年教會她行走。曾經150斤（約75公斤）的漢子，也成了一個110多斤、鬚髮漸白的老頭。

瀟湘晨報報導，騰德付回憶，妻子發病時還多少有些意識，「交代我說要照顧好孩子」。此後就昏迷住進醫院ICU病房，一家人東拼西湊了近30萬元（人民幣，約4.6萬美元）醫藥費，好不容易保住一命，但卻因此喪失知覺和行為能力，成了植物人。

「妻子最嚴重的那段時間，我每天最多能睡一、兩個小時」，騰德付每隔一段時間要為妻子拍痰，長期精神緊張，讓騰德付瘦了40多斤。妻子也從不會走路，到現在能在攙扶下行走。

為了刺激妻子大腦神經，騰德付一有空就會給她讀報紙、聽歌、看視頻，教她寫字、走路，和她聊一些以前的事情。光是教妻子學會從1數到100，騰德付就花了大半年的時間。

在康復訓練中，騰德付常累得氣喘吁吁，他愛妻的行為鄰里都看在眼裡，2020年1月，騰德付入選「湖南好人」孝老愛親榜。

照顧妻子多年，家裡也欠下不少錢，騰德付對兒子有些愧疚，「我經常跟孩子說，我會傾盡全力照顧你媽，你照顧好自己和家庭就行」。

騰德付教妻子走路。他用了四年多的時間喚醒了「植物人」妻子。（取材自常德日報）
騰德付教妻子走路。他用了四年多的時間喚醒了「植物人」妻子。（取材自常德日報）

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