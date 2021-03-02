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55歲娶20歲智障女…想要孩子「等不起了」

中國新聞組／上海2日電
視頻中，年輕女子和年長男子胸前佩戴喜花，女子不時大哭。 （視頻截圖）（視頻截圖）
視頻中，年輕女子和年長男子胸前佩戴喜花，女子不時大哭。 （視頻截圖）（視頻截圖）

河南駐馬店市一名20歲智障女嫁給55歲男子的新聞，引起網友熱議。當事男子張某表示，這門親事雙方家庭都同意，已經簡單辦過酒席。他澄清，視頻中女子一直在哭是因為「認生」，沒有給對方父母彩禮，只說「要我對女孩好，好好照顧她」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網傳視頻顯示，一名年輕女子和年長男子胸前佩戴喜花，女子坐在椅子上不時大哭，男子為她擦眼淚。視頻中一名女性稱，「正常人還沒有這種待遇呢，新郎官對你多好…別哭了，到新家了，別哭了」。

張某表示，女孩今年已滿20歲，但殘疾較為嚴重，「不會說話，也不能走路」「生活不能自理，得抱著解手（上廁所）、餵飯」。張某幾年前曾出去打工，但因八旬老父身體不佳，臥床不起，所以只能回家，靠種地為生。現在因要照顧女孩，更是不能出門打工，生活壓力也比較大。

張某與妻子差30多歲。（視頻截圖）
張某與妻子差30多歲。（視頻截圖）

針對網傳女孩父母收了男方家1萬元（人民幣，約1544美元）彩禮錢的消息，張某稱，本來他也想給女孩父母一、兩萬元彩禮錢，「但他們不要，不要就算了，說只要我對女孩好就好了，好好照顧她」。至於視頻中女孩為何哭泣，張某稱，她第一次來到他家，還不熟悉，「認生」。

為什麼會想成親，張某說，「當時我想父母年紀大了，80多歲了，我等不起了，還是希望有個孩子」。他表示不知道女孩智力問題可能會遺傳，也沒有諮詢過。兩人暫時還沒辦理結婚證，張某表示，計畫成親次日去鎮上辦理。

駐馬店市婦聯方面回應稱，當地公安、民政、殘聯等部門已核查。調查結果顯示，女子出生於2001年2月，目前20歲，已經年滿法定結婚年齡，這樁婚事亦經過女方家人的同意。

上述事件在網上流傳後，引發軒然大波。有網友表示，「這不就是個小孩嗎」、「這是給閨女找了個爹嗎」。還有人直接表明，「這不叫嫁，這應該叫買賣」，「爸媽眼裡的殘次品，打折出售了，可憐的女人，注定一輩子孤苦」。

女方父母同意出嫁女兒。（視頻截圖）
女方父母同意出嫁女兒。（視頻截圖）

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