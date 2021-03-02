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大連女吃了送錯的外賣 家門口竟遭潑漆

中國新聞組／上海2日電
張女士發現外賣被錯送後曾聯繫「餓了麼」客服。（取材自澎湃新聞）
張女士發現外賣被錯送後曾聯繫「餓了麼」客服。（取材自澎湃新聞）

大連一名女子日前吃送錯的外賣，沒想到家門遭潑漆，據了解，騎手已離開大連，平台「餓了麼」表示願先清理。

澎湃新聞報導，就「吃了被送錯的外賣後，家門疑遭外賣員潑油漆」一事，當事人張女士近日在個人社交平台發聲，詳細陳述事件經過。張女士表示，「餓了麼騎手管理站站長提出幫我清理大門，後續賠償追責也由餓了麼負責，不用我直接接觸。但我還是堅持抓到這個人以後，確定是他了再說後續的事情。目前，我家門上的紅色油漆仍沒有清理。」

據報導，張女士說當天她發現外賣送錯後，立刻按照外賣小票上餓了麼平台提供的轉接號碼聯繫訂單主人夏女士，詢問夏女士是自己來取外賣還是騎手來拿。此外，張女士表示，她也通過餓了麼App找到人工客服說明此事。據張女士所言，客服給予她的解決方案是把外賣放在門口，可以拍照存證，但客服並未回答外賣放門外丟了誰負責的問題。

報導稱，張女士說，「因為我家是大連老樓區，靠著公園，街道人來人往，我想著騎手要是回來拿，外賣丟了怎麼辦，所以放在屋裡保管等他來拿。當天中午12時38分，夏女士打電話和我說，外賣送給我了，你吃掉吧不會有人來拿了，因為騎手說他有其他單子走遠了不會回來取。」

當天中午13時左右，騎手回來索要這份外賣。張女士說，「騎手語氣不善地和我說，你現在不給外賣就給我錢。我對他說，這外賣我們動過了給不了你，她也說送給我了，你先和訂單主人聯繫一下，看怎麼回事？你們當時是怎麼說的。」「我也當著外賣員的面給夏女士打電話，但並沒有接通。」

騎手管理站站長站長表示，「張女士懷疑家裡大門上的油漆是騎手所為，但目前還沒有完全的證據證明，騎手管理站也聯繫這名騎手，騎手並未說油漆是他潑的，這名騎手已離開大連。目前派出所正在核實。不管如何，餓了麼騎手管理站想先幫張女士把家裡門上的油漆給清理了，張女士有什麼訴求也可以和我們提。」

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