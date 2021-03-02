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山東「拉麵哥」暴紅！1碗麵賣3元 15年不漲價

中國新聞組／北京2日電
程運付希望網友不要打擾他的生活。（取材自海報新聞）
程運付希望網友不要打擾他的生活。（取材自海報新聞）

被稱為「拉麵哥」的山東拉麵師傅程運付，因每碗拉麵只賣3元人民幣（約0.46美元），且堅持15年不漲價，近日引起全國網民關注，每日吸引大量直播主及客人前來。

來源：YouTube

香港01報導，39歲的程運付多年來在山東臨沂農村賣拉麵，一碗清湯佐以簡單調料的素麵只賣3元，加上雞蛋滷味也不過5、6元。減去成本，一碗拉麵利潤只有4、5毛，但他已滿足，「錢沒有多少，夠花的就行」。

程運付因每碗拉麵只賣3元且15年不漲價，吸引網友關注。（取材自瀟湘晨報）
程運付因每碗拉麵只賣3元且15年不漲價，吸引網友關注。（取材自瀟湘晨報）

最初，程運付的3元拉麵是有肉的，但後來肉價暴漲，他就不放肉改為加大麵量，一碗足有半斤麵條，一樣餵飽做體力勞動工作的人。

程運付說，能有今天全是靠鄉里鄉親扶持的。農村人收入低，這個麵攤實現了他想讓鄉親們「少花錢吃好麵」的初心。

程運付被圍得水洩不通。（取材自海報新聞）
程運付被圍得水洩不通。（取材自海報新聞）

程運付的故事廣為流傳後，甚至有網友專程從濟寧趕到當地，就為了吃一碗拉麵。不過，過度的關注也讓他感到負擔，甚至躲到親戚家「避難」，但為了「不讓老顧客失望或者白跑一趟」，程運付只休息一天就準時出攤。

海報新聞報導，出攤當天下著毛毛雨，但現場圍了數百人，前後圍了七、八圈，各路人馬拿出相機、手機、三腳架等直播機器，層層圍繞程運付，甚至有人在航拍。當地民警、村裡工作人員也到場，預防突發情況。

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