招好學生？大陸中段高校提高台生錄取門檻

中國大陸招生季開跑，多所大陸高校今年大幅提升台生錄取門檻。圖為北京大學。（本報資料照片）

中國 大陸2010年開放台灣 學生憑學測成績可申請對岸大學，近年甚至大幅放寬只要均標就能申請；但今年多所大陸高校大幅提升台生錄取門檻，如蘇州大學由兩科前標、兩科均標，提升為四科前標；江南大學由三科均標提升為前標。外界擔憂恐影響兩岸教育交流，但專家認為提升門檻應只是為收到程度符合學生，以免跟不上。

升學網站「大學問」執行長魏佳卉表示，大陸今年有部分中段高校（211大學）將申請門檻由學測均標提升為前標，主因是這些學校排名近似台灣中字輩大學，過往只設均標門檻，錄取生恐跟不上，也遭到大陸當地家長抗議「過度優惠境外生」。

中華民國的教育部 國際及兩岸教育司則表示，陸方在招生時程和採計科目上持續跟進台灣時程，比如呼應台灣大學個人申請「五選四」制度改採四科。部分學校錄取門檻不降反升，可能因不熟悉台灣招生規則，或有其他原因，有待後續觀察。

不過，魏佳卉也說，中國大陸另有廿多所頂尖高校合稱985大學，這些學校今年持續要求台生學測成績要達頂標，通常只有滿級分能錄取，門檻未變動。

台灣的教育部表示，中國大陸開放台灣學生憑學測成績可申請對岸大學後，原本要求台生學測成績要達前標，但惠台是中國大陸近年策略，2019年下修為至少一科達均標就能申請陸校，近四百所陸校都收台灣高中生。

不過，教育部國際司表示，歷年約一到兩千人赴陸讀大學，去年因疫情衝擊因素人數下滑。一名台生家長說，疫情期間陸校招生改遠距面試，考生不必負擔交通費，吸引不少台生報考，帶動一股陸校面試潮，但最後真正「登陸」者不多。

魏佳卉分析，近期又逢招生季，中國大陸疫情也趨緩，台灣詢問陸校的人數增加，預估赴陸人數會止跌回升。