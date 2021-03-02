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北京黑暗餐廳 視障服務生引導 感受盲人用餐

中國新聞組／北京2日電
北京一家模仿盲人用餐體驗的餐廳裡，店主于爽受訪。（中新社）
北京一家模仿盲人用餐體驗的餐廳裡，店主于爽受訪。（中新社）

北京西單有一家特殊的「黑暗餐廳」，顧客在模仿盲人視覺的漆黑環境用餐。用餐前，必須先寄存手機等一切發光物品，然後將手搭在視障服務生肩頭，接受「導盲」服務。　　

中新社報導，于爽本是外科醫生。1999年，她突然遭遇單眼視網膜脫落，幸而經治療復明。但那段時期的害怕、不便對她衝擊很深，她希望為視障群體做些什麼。2010年，機緣巧合下，她開了這家「黑暗餐廳」。

于爽表示，「黑暗餐廳」的設計初衷，就是讓視障人士在平權環境下工作。迄今，已經有80多位盲人和低視力人士在此工作過。

因為強調「平權」而非慈善，餐廳並不主動告知客人員工有身體殘障。

餐廳厚厚幾册留言本裡，記錄了客人們各式各樣的用餐體會。曾有一個聽障的女孩，走出黑暗區後興奮得跳起來，因為一下子覺得擁有視力是那麼了不起。而提供服務的視障員工則感到，自己還能聽見美妙的音樂，已非常幸運。

店裡高大帥氣、穿梭自如的大男孩，是餐廳的盲人鋼琴師周昊雨。昊雨畢業於北京聯合大學特殊教育學院，學鋼琴調律和聲樂。他說，很多人默認盲人只能去做盲人按摩，但他的夢想是成為美聲歌唱家。

昊雨演奏鋼琴時，常引來好些女孩圍觀。但于爽說，昊雨來應聘時，最拿手的樂器不是鋼琴是二胡，後者不太適合餐廳氛圍；為了留在餐廳，昊雨又苦練了鋼琴。這是于爽多年後才知道的。

在餐廳和許多熱心客人支持下，昊雨現在還做起線上直播，並收了幾個聲樂徒弟，也會出外演出、給鋼琴調律。只要他在餐廳，就能聽到他明亮的歌聲。

2018年起，餐廳開始接收有其他身體殘障的員工。傳旺是個眉毛濃黑的年輕人，幼年被高壓充氣泵嚴重噴傷，如今傳旺已是店裡的主廚。

于爽說，12年前開餐廳的時候，只覺得這件事很有意義，12年來餐廳裡的員工、客人和所有的故事賦予了餐廳深遠的意義。「因此，我們在竭盡全力地保住它。」

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