737MAX復飛？ 中國民航局：安全關切未解
中國國家民航局副局長董志毅1日表示，民航局對波音737MAX客機的重大安全關切尚未得到全部解決，目前技術審查仍未進入審定試飛階段。
據香港文匯網報導，董志毅指出，中國民航已經多次表達737MAX飛機復飛的三個必要原則，包括飛機設計修改必須通過適航標準、機師必須重新得到充分飛行訓練，以及過去兩次事故的結論必須明確、改進措施必須有效。
他強調，中國民航局相關機構與美國聯邦航空局及波音公司持續保持充分溝通和聯繫，並開展全面深入的技術審查，合作正積極和有序推進，民航局適航審定機構正與波音公司研究審定工作方案。
由於半年內發生兩次空難，波音737 MAX機型在2019年3月時宣布全球停飛，中國的三大航空公司中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空先後向波音聯合求償。
根據資料顯示，中國各航空公司共有96架737 MAX客機；其中，南方航空有24架、中國國際航空15架、海南、上海航空各11架、廈門航空10架、山東航空7架、深圳航空5架、東航雲南公司及祥鵬航空各3架，而奧凱、福州、昆明航空各2架，九元航空1架。
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