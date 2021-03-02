737MAX復飛？ 中國民航局：安全關切未解

中國各家航空公司的波音737 MAX至今尚未復飛，損失重大。（路透）

中國 國家民航局副局長董志毅1日表示，民航局對波音737MAX客機的重大安全關切尚未得到全部解決，目前技術審查仍未進入審定試飛階段。

據香港 文匯網報導，董志毅指出，中國民航已經多次表達737MAX飛機復飛的三個必要原則，包括飛機設計修改必須通過適航標準、機師必須重新得到充分飛行訓練，以及過去兩次事故的結論必須明確、改進措施必須有效。

他強調，中國民航局相關機構與美國 聯邦航空局及波音公司持續保持充分溝通和聯繫，並開展全面深入的技術審查，合作正積極和有序推進，民航局適航審定機構正與波音公司研究審定工作方案。

由於半年內發生兩次空難，波音737 MAX機型在2019年3月時宣布全球停飛，中國的三大航空公司中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空先後向波音聯合求償。

根據資料顯示，中國各航空公司共有96架737 MAX客機；其中，南方航空有24架、中國國際航空15架、海南、上海航空各11架、廈門航空10架、山東航空7架、深圳航空5架、東航雲南公司及祥鵬航空各3架，而奧凱、福州、昆明航空各2架，九元航空1架。