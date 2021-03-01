餐飲業賺錢法寶…外賣用菜餚包 出爐已1年半？

菜餚包品類豐富。（取材自深廣電第一現場）

肚子餓叫外賣是方便又快速的選擇，許多消費者以為這些熱騰騰的菜餚都是廚師現做的，實際情況卻是，很多店家在收到訂單後，會將冷藏的菜餚包拿出來，透過微波等方式加熱，然後裝進餐盒，經外賣員送到你手中。有的菜餚包甚至可能保存超過一年半了。

羅湖區一家主打滷肉的餐飲店老闆說，他們是加盟店，統一配送的菜餚包。（取材自深廣電第一現場）

深廣電第一現場報導，菜餚包對於一般消費者聽起來可能有點陌生，但在餐飲行業，卻是一本萬利的「法寶」，尤其外賣店，則更加普遍。以一家小餐廳為例，如果餐廳自己備料，一天頂多接200多單外賣，但如果使用菜餚包，就只需要準備米飯即可，一天能賣出2000多份外賣，銷量足足翻十倍。

來到深圳某家菜餚包經銷商，他們代理的菜餚包，一共有25種菜品，單價從4.2元（人民幣 ，下同）到8元不等，涵蓋粵川湘多種菜系。經銷商說，現在用菜餚包的大部分是快餐店和外賣店，「說實話你請廚師的話，一個月也要七、八千到1萬多塊錢，你還不如拿這個現成的」。

記者發現羅湖區桂園路一家主打滷肉的餐飲店，除了炸雞、米飯和小菜，其他菜品都是菜餚包加熱而成的。（取材自深廣電第一現場）

此外，普通食材保鮮期也就兩、三天，而菜餚包的保質期動輒半年到一年，甚至高達18個月。當被問及保存這麼久是否會不新鮮，經銷商表示這很正常。

一般來說，菜餚包是先由工廠半機械化地一次性烹飪好幾百甚至上千斤的菜餚，然後將這些菜餚進行真空分裝、速凍保存，透過冷鏈運輸銷售。吃之前，只需透過微波爐加熱或是水浴加熱即可。

至於很多外賣商家的宣傳，將鮮美的食材、可口的飯菜介紹給消費者。有律師則表示，使用菜餚包外賣的商家，理當注重消費者的知情權和選擇權，以適當方式明示餐食的主要原料信息。

菜餚包菜系齊全 。（取材自深廣電第一現場）

對於菜餚包，有消費者表示，「沒聽說過，以為自己點的外賣是商家現做的」「菜餚包對做飯是一種侮辱，東西一定要新鮮，菜餚包還不如隔夜飯」，但也有人表示可以接受，「只要是安全健康的廠家，應該問題不大」「速食業很多也是有添加一些配料，我覺得菜餚包和那種配料包的差別不大，方便快捷並且也比較經濟」。