我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

WSJ：美國拉攏盟友共組技術聯盟 對抗中國科技發展

餐飲業賺錢法寶…外賣用菜餚包 出爐已1年半？

中國新聞組／廣州1日電
菜餚包品類豐富。（取材自深廣電第一現場）
菜餚包品類豐富。（取材自深廣電第一現場）

肚子餓叫外賣是方便又快速的選擇，許多消費者以為這些熱騰騰的菜餚都是廚師現做的，實際情況卻是，很多店家在收到訂單後，會將冷藏的菜餚包拿出來，透過微波等方式加熱，然後裝進餐盒，經外賣員送到你手中。有的菜餚包甚至可能保存超過一年半了。

羅湖區一家主打滷肉的餐飲店老闆說，他們是加盟店，統一配送的菜餚包。（取材自深廣電...
羅湖區一家主打滷肉的餐飲店老闆說，他們是加盟店，統一配送的菜餚包。（取材自深廣電第一現場）

深廣電第一現場報導，菜餚包對於一般消費者聽起來可能有點陌生，但在餐飲行業，卻是一本萬利的「法寶」，尤其外賣店，則更加普遍。以一家小餐廳為例，如果餐廳自己備料，一天頂多接200多單外賣，但如果使用菜餚包，就只需要準備米飯即可，一天能賣出2000多份外賣，銷量足足翻十倍。

來到深圳某家菜餚包經銷商，他們代理的菜餚包，一共有25種菜品，單價從4.2元（人民幣，下同）到8元不等，涵蓋粵川湘多種菜系。經銷商說，現在用菜餚包的大部分是快餐店和外賣店，「說實話你請廚師的話，一個月也要七、八千到1萬多塊錢，你還不如拿這個現成的」。

記者發現羅湖區桂園路一家主打滷肉的餐飲店，除了炸雞、米飯和小菜，其他菜品都是菜餚...
記者發現羅湖區桂園路一家主打滷肉的餐飲店，除了炸雞、米飯和小菜，其他菜品都是菜餚包加熱而成的。（取材自深廣電第一現場）

此外，普通食材保鮮期也就兩、三天，而菜餚包的保質期動輒半年到一年，甚至高達18個月。當被問及保存這麼久是否會不新鮮，經銷商表示這很正常。

一般來說，菜餚包是先由工廠半機械化地一次性烹飪好幾百甚至上千斤的菜餚，然後將這些菜餚進行真空分裝、速凍保存，透過冷鏈運輸銷售。吃之前，只需透過微波爐加熱或是水浴加熱即可。

至於很多外賣商家的宣傳，將鮮美的食材、可口的飯菜介紹給消費者。有律師則表示，使用菜餚包外賣的商家，理當注重消費者的知情權和選擇權，以適當方式明示餐食的主要原料信息。

菜餚包菜系齊全 。（取材自深廣電第一現場）
菜餚包菜系齊全 。（取材自深廣電第一現場）

對於菜餚包，有消費者表示，「沒聽說過，以為自己點的外賣是商家現做的」「菜餚包對做飯是一種侮辱，東西一定要新鮮，菜餚包還不如隔夜飯」，但也有人表示可以接受，「只要是安全健康的廠家，應該問題不大」「速食業很多也是有添加一些配料，我覺得菜餚包和那種配料包的差別不大，方便快捷並且也比較經濟」。

普通食材在冰箱裡的保鮮期也就兩三天，而菜餚包的保質期動輒半年到一年，比如圖中這款...
普通食材在冰箱裡的保鮮期也就兩三天，而菜餚包的保質期動輒半年到一年，比如圖中這款菜餚包，保質期更是高達18個月。（取材自深廣電第一現場）
經銷商介紹，一包菜餚包，普遍是200克左右，剛好就是一份外賣的菜量。（取材自深廣...
經銷商介紹，一包菜餚包，普遍是200克左右，剛好就是一份外賣的菜量。（取材自深廣電第一現場）
記者發現羅湖區桂園路一家主打滷肉的餐飲店，除了炸雞、米飯和小菜，其他菜品都是菜餚...
記者發現羅湖區桂園路一家主打滷肉的餐飲店，除了炸雞、米飯和小菜，其他菜品都是菜餚包加熱而成的。（取材自深廣電第一現場）

人民幣

上一則

外國記者評中國媒體自由下滑 疫情成限制採訪工具

下一則

找不到接盤 中超去年冠軍隊「江蘇足球俱樂部」停運

延伸閱讀

皇后區中餐廳門前被偷車 警開槍追賊 失主嚇到失眠

皇后區中餐廳門前被偷車 警開槍追賊 失主嚇到失眠
買外賣 分份憂

買外賣 分份憂
吃了送錯外賣餐點的下場… 大連女子家門被潑漆

吃了送錯外賣餐點的下場… 大連女子家門被潑漆
中國異地過年 單人年夜飯外賣增66%

中國異地過年 單人年夜飯外賣增66%

熱門新聞

大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋
趙婷「無依之地」金球獎雙冠 獲最佳影片、最佳導演

趙婷「無依之地」金球獎雙冠 獲最佳影片、最佳導演

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」