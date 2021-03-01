疫情下想脫單 雲相親受追捧

線上約會、雲相親成為中國年輕人的交友新方式。此為示意圖。（取材自ingimage）

農曆春節假期結束，不少就地過年的單身青年，在「雲拜年」下依然躲不過家人親戚「催婚」，線上約會、雲相親成為年輕人的交友新方式。

調查顯示，逾六成的單身青年近一年交友以線上為主；74%的單身青年每天花一小時以上時間網路相親交友，而逾八成單身青年認為，疫情 期間，「雲交友」對婚戀發揮重大作用。

據「中國 青年報」針對2000名18到35歲單身青年進行調查顯示，62.4%的單身青年以線上為主，19.8%以線下為主。

而交友App 是單身青年近一年來最普遍的交友管道，比例為62.3%；短影音網站44.5%及婚戀網站38.2%；其他還有親戚朋友介紹，比例為37.8%和網路遊戲29.3%。

1988年生的王瑞（化名）是一名醫護工作者，之前喜歡在現實生活交朋友。去年以來，因疫情工作忙碌。「春節前我在一個交友公眾號上發了徵友文，遇到了一名多方面跟預期比較相符的女生，最近一直保持聯繫，相處還蠻愉快的。」

在新媒體公司工作的裘芷娜（化名）認為，受疫情影響，實體旅行、聚會、聯誼活動等交友機會均受限，看似脫單無望，但線上補充了這項功能。