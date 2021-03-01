我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

亞文化新風尚…養BJD娃娃 燒錢堪比養真娃

中國新聞組／廣州1日電
養娃過程中，最耗費時間的就是拍攝，要提前想好主題，搭配衣服，絲毫不亞於自己拍一套寫真照。（取材自新周刊）
養娃過程中，最耗費時間的就是拍攝，要提前想好主題，搭配衣服，絲毫不亞於自己拍一套寫真照。（取材自新周刊）

2017年李晨送給范冰冰的生日禮物中，有一個價值200萬元（人民幣，下同，約30萬美元）的人形娃娃，BJD娃娃也自此躍入大眾眼簾。據調查，養娃的人多數為女性，年齡在18到35歲之間，職業多為學生和白領，集中在北上廣深等經濟發達的一線城市。在小眾愛好崛起的今天，養「娃」已成為了一種亞文化新風尚。

新周刊報導，整體來講，BJD娃娃仍是一個小眾文化圈層，而且養娃的燒錢程度的確可以堪比養真娃，給外界一種「娃圈非富即貴」的刻板印象。

李艾達是一名19歲的學生，入圈三年，有兩個男娃，總投入約2萬多元。她為娃娃買了上百件衣服，春夏秋冬四季都有，這些娃衣有的平價，但也有一件316元（約48美元）的時尚羽絨服單品，

李艾達覺得，養娃最耗費時間的就是拍攝環節，要前想好主題，搭配衣服，還要挑好道具及拍攝的場景選擇，給娃拍一套大片花費的精力和時間，絲毫不亞於自己拍一套寫真照。

另一位娃娘糖酒是22歲的老師，入圈2年多擁有了30多個娃娃，投入超過8萬元（約1.2萬美元）。糖酒常娃娃去參加娃娘聚會，認識了很多新的小伙伴。

她經常帶娃出門，「一般會帶擦克林，眼泥還有一些小配件方便拍照」，參加吃飯、下午茶之類的活動，她的娃娃和她的閨蜜們都非常熟。小的娃直接揣口袋裡就帶出門了。

養娃雖然是一個愛好，但對於娃娘們來說，她們投入的心血就像是對待一個陪伴自己多年的朋友一樣，有的娃娘會帶自己的娃去見朋友，有的娃娘會在春節來臨的時候也給自己的娃換上一件紅色的新衣服。對於她們來說，娃的價值無法用一個冰冷的數字去衡量。

BJD娃娃。（取材自新周刊）
BJD娃娃。（取材自新周刊）
李艾達其中一部分娃衣和配件。（取材自新周刊）
李艾達其中一部分娃衣和配件。（取材自新周刊）
小的娃直接揣口袋裡就帶出門了。（取材自新周刊）
小的娃直接揣口袋裡就帶出門了。（取材自新周刊）
小的娃直接揣口袋裡就帶出門了。（取材自新周刊）
小的娃直接揣口袋裡就帶出門了。（取材自新周刊）
糖酒帶她的娃去參加娃娘聚會。（取材自新周刊）
糖酒帶她的娃去參加娃娘聚會。（取材自新周刊）
養娃過程中，最耗費時間的就是拍攝環節，絲毫不亞於自己拍一套寫真照。（取材自新周刊...
養娃過程中，最耗費時間的就是拍攝環節，絲毫不亞於自己拍一套寫真照。（取材自新周刊）
糖酒帶她的娃去參加娃娘聚會。（取材自新周刊）
糖酒帶她的娃去參加娃娘聚會。（取材自新周刊）

美元 人民幣 范冰冰

上一則

疫情下想脫單 雲相親受追捧

下一則

上市投顧詐4億美元 老董等147人被逮 員工：就是騙傻客戶錢

延伸閱讀

吳孟達被駱駝踢碎腳骨仍敬業 杜德偉追憶曝私下暖舉

吳孟達被駱駝踢碎腳骨仍敬業 杜德偉追憶曝私下暖舉
疫期購屋熱 麻州西部房價也大漲

疫期購屋熱 麻州西部房價也大漲
輝瑞疫苗低溫儲存條件料將放寬 可放藥局冷凍櫃

輝瑞疫苗低溫儲存條件料將放寬 可放藥局冷凍櫃
未來出國旅行 恐須提供疫苗接種或陰性證明

未來出國旅行 恐須提供疫苗接種或陰性證明

熱門新聞

大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋