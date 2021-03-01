亞文化新風尚…養BJD娃娃 燒錢堪比養真娃

養娃過程中，最耗費時間的就是拍攝，要提前想好主題，搭配衣服，絲毫不亞於自己拍一套寫真照。（取材自新周刊）

2017年李晨送給范冰冰 的生日禮物中，有一個價值200萬元（人民幣 ，下同，約30萬美元 ）的人形娃娃，BJD娃娃也自此躍入大眾眼簾。據調查，養娃的人多數為女性，年齡在18到35歲之間，職業多為學生和白領，集中在北上廣深等經濟發達的一線城市。在小眾愛好崛起的今天，養「娃」已成為了一種亞文化新風尚。

新周刊報導，整體來講，BJD娃娃仍是一個小眾文化圈層，而且養娃的燒錢程度的確可以堪比養真娃，給外界一種「娃圈非富即貴」的刻板印象。

李艾達是一名19歲的學生，入圈三年，有兩個男娃，總投入約2萬多元。她為娃娃買了上百件衣服，春夏秋冬四季都有，這些娃衣有的平價，但也有一件316元（約48美元）的時尚羽絨服單品，

李艾達覺得，養娃最耗費時間的就是拍攝環節，要前想好主題，搭配衣服，還要挑好道具及拍攝的場景選擇，給娃拍一套大片花費的精力和時間，絲毫不亞於自己拍一套寫真照。

另一位娃娘糖酒是22歲的老師，入圈2年多擁有了30多個娃娃，投入超過8萬元（約1.2萬美元）。糖酒常娃娃去參加娃娘聚會，認識了很多新的小伙伴。

她經常帶娃出門，「一般會帶擦克林，眼泥還有一些小配件方便拍照」，參加吃飯、下午茶之類的活動，她的娃娃和她的閨蜜們都非常熟。小的娃直接揣口袋裡就帶出門了。

養娃雖然是一個愛好，但對於娃娘們來說，她們投入的心血就像是對待一個陪伴自己多年的朋友一樣，有的娃娘會帶自己的娃去見朋友，有的娃娘會在春節來臨的時候也給自己的娃換上一件紅色的新衣服。對於她們來說，娃的價值無法用一個冰冷的數字去衡量。