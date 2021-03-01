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四川副校長性騷200學生獲刑14年 網紅揭當年受辱經過…

中國新聞組／北京1日電
美妝博主周貝蕾自揭當年受辱經過。（視頻截圖）
美妝博主周貝蕾自揭當年受辱經過。（視頻截圖）

去年4月，四川綿陽東辰國際學校初中部副校長吳某某，被多名前學生實名舉報涉嫌性騷擾女學生和體罰男學生，跨度達十餘年。吳某某最終獲刑14年。近日，實名舉報吳某某的學生張書越（化名）及美妝博主周貝蕾接受新京報訪問時，再次講述整件事的因由。周貝蕾坦言，將親身經歷說出就已經完成最困難的部分，「這件事沒有你想像的那麼難。」

來源：YouTube

報導說，張書越憶述，事情源於吳某某在聊天群中發了一則訊息，稱自己目前是該校副校長，希望各位同學能幫忙宣傳，「就像當初我幫助你們一樣幫助我」。其後，一名女同學聯繫張書越，表示自己見到該訊息一直哭，一方面是想起自己被性騷擾，另一方面想到吳某某當上副校長後，會繼續禍害其他師弟師妹，「好像有一種惡運在輪回的感覺」。

張書越表示，自己曾遭受吳某某的體罰及冷暴力，更親眼目睹對方如何對待其他女生，包括有不適當的接觸、性騷擾等。他當下發現原來還有人因吳而痛苦，於是決定在微博上發文揭發吳的惡行，結果被周貝蕾發現轉發，令事件發酵並廣為人知。

據報導，周貝蕾當時拍片講述自己13年前就讀該校初中部時，遭到時任班主任兼數學老師吳某某多次性騷擾，包括拉手、貼臉、拍打屁股、接觸下體等。周貝蕾表示，起初不認為吳某某是冒犯或性騷擾自己，因為對方曾稱將她當成是女兒，因此經常在聊天時一直拍她的屁股；直至某日她上晚自習時，吳某某不斷弄她的胸圍帶，她才意識到有問題。

而令周貝蕾最氣憤的一件事，是吳某某將她帶到家中單獨補習，「說我的牛仔褲有點大，然後就幫我往上提，然後用手摸我的下面。我當時嚇到直接摔倒，他接著開始強行脫我的襪子，要摸我的腳。」

當時有逾200人聲稱自己曾遭受吳某某的性騷擾和體罰，但最終只有39人願意實名舉證。而實名舉報後，周貝蕾的生活亦發生很多改變，遭受家人的不理解及網路暴力。她表示，當時比較憤慨，不太理解不願實名舉證的人，但事情過後亦慢慢理解其他人的選擇。

報導說，去年9月18日，綿陽市涪城區人民檢察院指控被告吳某某犯強制猥褻罪、猥褻兒童罪，向涪城區人民法院提起公訴，法院於同日立案。因涉及被害人個人隱私，涪城區人民法院於去年11月4日不公開開庭審理本案。

今年1月13日，四川省綿陽市涪城區人民法院對吳某某猥褻學生一案一審宣判，判處吳某某有期徒刑14年，並禁止吳某某自刑罰執行完畢之日或者假釋之日起5年內從事教育及相關職業。

張書越實名舉報四川綿陽東辰國際學校初中部副校長吳某某。（視頻截圖）
張書越實名舉報四川綿陽東辰國際學校初中部副校長吳某某。（視頻截圖）

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