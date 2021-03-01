我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

找不到接盤 中超去年冠軍隊「江蘇足球俱樂部」停運

中國新聞組／北京1日電
江蘇蘇寧（現江蘇隊）去年歷史性奪得中超冠軍。(取材自西北望看台)
江蘇蘇寧（現江蘇隊）去年歷史性奪得中超冠軍。(取材自西北望看台)

江蘇足球俱樂部昨天公告稱停止球隊營運，同時在更大範圍內期待社會有識之士和企業洽談後續發展事宜。這意味著上季中超冠軍江蘇隊（原江蘇蘇寧）將無緣新季聯賽。消息傳出，網路大V紛表看法，足球記者、媒體人徐江直言，蘇寧公告所謂「停止營運」就是體育局託管、找接盤的企業，若找不到就只好解散。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2月28日是2021賽季中超聯賽准入截止日，如果無法在截止日前完成准入，球隊將失去中超參賽資格。俱樂部公告稱，從階段性外部投入孵化到長期性自主造血發展，是足球事業社會化、職業化、市場化可持續發展的必由之路，也是江蘇足球俱樂部一直努力發展的方向。但由於各種無法控制的要素疊加，江蘇足球俱樂部無法有效保障繼續征戰中超、亞洲聯賽冠軍杯賽場。近半年來俱樂部多方尋求承接，以最大誠意轉讓俱樂部股權，但轉讓無果，不得不宣布停止營運。

據報導，蘇寧集團董事長張近東在春節團拜時曾表示，蘇寧要堅定地聚焦零售發展，自上而下地聚焦主航道、主戰場，做減法、收縮戰線，不在零售主賽道的，就要該關的關，該砍的砍。有消息稱，蘇寧此前和多方談過轉讓事宜，但均沒能達成一致。2月25日，蘇寧上市公司蘇寧易購又宣布停牌籌畫控制權變更事項。

報導說，蘇寧集團2015年底接手江蘇足球，曾引入特謝拉、拉米雷斯、卡佩羅等高水平球員和教練，球隊戰績一直位居中超聯賽前列，並於2020賽季奪得中超冠軍。蘇寧女足在2019賽季獲得內地賽事「大滿貫」。新季備戰期，主帥奧拉羅尤和外援均未歸隊，關於球隊難以為繼、正尋找下家的傳言不斷。

至於蘇寧為何沒有立即宣布解散，媒體人徐江解釋說：「程序就是蘇寧不玩，託管給體育局唄，體育局找人接盤，找不到接盤的，就解散唄，因為體育局沒錢玩球隊。天海當時是有錢在帳戶上，所以，體育局託管了可以繼續玩。」

在江蘇足球的歷史上，中超獲得1冠2亞，足協杯獲得1冠3亞，超級杯獲得1冠2亞，亞冠3次參賽1次打進16強。作為頂級聯賽衛冕冠軍，江蘇隊投資方無法繼續支撐宣告停止營運，這在全世界足壇主流聯賽中難得一見。江蘇蘇寧易購在更名為江蘇後，還沒有開啟衛冕之旅就宣告停止營運，令人唏噓不已。

足球 投資 YouTube

上一則

中國足球俱樂部艱難求生 媒體：盲目投資 泡沫終將破滅

延伸閱讀

找不到金主接盤 中超去年冠軍「江蘇隊」停止營運

找不到金主接盤 中超去年冠軍「江蘇隊」停止營運
江蘇無錫投資百億 打造半導體新重鎮

江蘇無錫投資百億 打造半導體新重鎮
3億年歷史「韭菜」 現身杭州近郊…網友：能吃嗎？

3億年歷史「韭菜」 現身杭州近郊…網友：能吃嗎？
江蘇男子假跳河 誘女友相救強拖至深水區溺死她

江蘇男子假跳河 誘女友相救強拖至深水區溺死她

熱門新聞

大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋