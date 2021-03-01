找不到接盤 中超去年冠軍隊「江蘇足球俱樂部」停運

江蘇蘇寧（現江蘇隊）去年歷史性奪得中超冠軍。(取材自西北望看台)

江蘇足球 俱樂部昨天公告稱停止球隊營運，同時在更大範圍內期待社會有識之士和企業洽談後續發展事宜。這意味著上季中超冠軍江蘇隊（原江蘇蘇寧）將無緣新季聯賽。消息傳出，網路大V紛表看法，足球記者、媒體人徐江直言，蘇寧公告所謂「停止營運」就是體育局託管、找接盤的企業，若找不到就只好解散。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2月28日是2021賽季中超聯賽准入截止日，如果無法在截止日前完成准入，球隊將失去中超參賽資格。俱樂部公告稱，從階段性外部投入孵化到長期性自主造血發展，是足球事業社會化、職業化、市場化可持續發展的必由之路，也是江蘇足球俱樂部一直努力發展的方向。但由於各種無法控制的要素疊加，江蘇足球俱樂部無法有效保障繼續征戰中超、亞洲聯賽冠軍杯賽場。近半年來俱樂部多方尋求承接，以最大誠意轉讓俱樂部股權，但轉讓無果，不得不宣布停止營運。

據報導，蘇寧集團董事長張近東在春節團拜時曾表示，蘇寧要堅定地聚焦零售發展，自上而下地聚焦主航道、主戰場，做減法、收縮戰線，不在零售主賽道的，就要該關的關，該砍的砍。有消息稱，蘇寧此前和多方談過轉讓事宜，但均沒能達成一致。2月25日，蘇寧上市公司蘇寧易購又宣布停牌籌畫控制權變更事項。

報導說，蘇寧集團2015年底接手江蘇足球，曾引入特謝拉、拉米雷斯、卡佩羅等高水平球員和教練，球隊戰績一直位居中超聯賽前列，並於2020賽季奪得中超冠軍。蘇寧女足在2019賽季獲得內地賽事「大滿貫」。新季備戰期，主帥奧拉羅尤和外援均未歸隊，關於球隊難以為繼、正尋找下家的傳言不斷。

至於蘇寧為何沒有立即宣布解散，媒體人徐江解釋說：「程序就是蘇寧不玩，託管給體育局唄，體育局找人接盤，找不到接盤的，就解散唄，因為體育局沒錢玩球隊。天海當時是有錢在帳戶上，所以，體育局託管了可以繼續玩。」

在江蘇足球的歷史上，中超獲得1冠2亞，足協杯獲得1冠3亞，超級杯獲得1冠2亞，亞冠3次參賽1次打進16強。作為頂級聯賽衛冕冠軍，江蘇隊投資 方無法繼續支撐宣告停止營運，這在全世界足壇主流聯賽中難得一見。江蘇蘇寧易購在更名為江蘇後，還沒有開啟衛冕之旅就宣告停止營運，令人唏噓不已。