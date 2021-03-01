中國足球俱樂部艱難求生 媒體：盲目投資 泡沫終將破滅

江蘇足球俱樂部2月28日公告稱停止旗下球隊營運。(取材自西北望看台)

江蘇足球 俱樂部宣布停止運營，消息讓不少人震驚。有分析指出，中國 足球俱樂部艱難求生的故事屢見不鮮，透露了盲目投資 、無限輸血的狂歡泡沫終將破滅；在中國足球總體水平不高的情況下，類似變故在國際足壇層面不僅是笑話，更是醜聞。中超需要盡快回到正軌。

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大公報、新華社分析指出，蘇寧集團五年前剛接手俱樂部時，中超正身處蒙眼狂奔的時代。轉播版權賣出天價，各家俱樂部花錢如流水，大牌球員、主教練接連而來，中國成為世界足壇的淘金樂園。

但金元足球攻勢下的中超，觀賞度大大提高，但也帶來明顯的副作用。例如球員飛漲的薪水成為俱樂部運營支出的「大頭」，嚴重缺乏造血能力讓俱樂部收支極不均衡。以中超俱樂部2018年平均收入6.86億元（人民幣，下同，約1.06億美元）為例，平均支出11.26億元，平均虧損4.4億元。加上國家隊戰績每況愈下，中超被認為是「虛假繁榮」，無法提高中國足球水平。

發現問題的中國足協近年推出一系列限薪舉措，但2020年也有多達16支職業俱樂部退出中國足壇。近兩年來世界經濟大環境緊張、新冠病毒疫情肆虐等因素，部分足球投資人遭遇經營困境；江蘇俱樂部投資方蘇寧集團董事長張近東今年初就曾稱要聚焦零售主賽道，「該關的關，該砍的砍」。

無論是江蘇還是輾轉求生的天津、河南、河北隊爆發危機，顯示盲目投資、無限輸血的狂歡泡沫終有破滅的一天。搜狐分析則指出，中超球隊接連因違規和解散而影響賽事，給亞冠聯賽競賽計畫製造麻煩，中國職業足球的國際形象因此大打折扣，聯賽公信力也降低，「在中國足球總體水平不高的情況下，類似變故在國際足壇層面不僅僅是笑話，更是醜聞」。

但大公報、新華社分析也認為，從某種程度上來說，泡沫早些破掉未嘗不是一件好事，這代表中國職業足球迎來了第一個「分水嶺」。

眼下最重要的是中超需要盡快回到正軌，讓俱樂部實現長期可持續發展，若能落實制定更科學的俱樂部財務管理制度，推動俱樂部股權結構多元化，切實降低俱樂部無意義的高成本支出，改善聯賽運營環境和水平，鼓勵投入青訓，提高俱樂部造血能力，相信中國足球終將迎來真正的黃金期和收穫季。