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董明珠招募人才：在格力幹到退休就送房

中國新聞組／北京1日電
格力電器董事長董明珠表示，要關注80後、90後在隊伍裡面的成長。（取材自21世紀經濟報導）
格力電器董事長董明珠表示，要關注80後、90後在隊伍裡面的成長。（取材自21世紀經濟報導）

全國人大代表、格力電器董事長董明珠近日表示，要關注80後、90後在隊伍裡面的成長，並強調只要大學生到格力，就是一套房，只要在格力幹到退休，這套房就給他。

據BOSS 榨知機視頻報導，董明珠近日接受訪時表示：「為什麼這兩年我一定要蓋房，我們今年馬上又要投放3700 套人才房，接下來要首先實現科技人員一人一套房，只要大學生來了，就是一套房。只要在格力幹到退休，這套房就給你了，你還愁什麼錢？有多少錢花多少錢！有（房）住了，怕什麼。」

IT之家報導，另外，談及公司近期的高管離職，董明珠表示，去年以來公司人事在發生變化，但格力的文化沒有變，「無論什麼時候，我們一定是企業為中心的，任何人不能為企業服務了，甚至於破壞性的，必須走人，沒什麼商量。」

關於接班人，董明珠表示確實很想培養一個人，「但是我把平台給了你，不能我天天拉著你跳，在這平台上要你自己跳才行。」董明珠表示，自己對接班人的要求之一是文化必須要認同。

另據21世紀經濟報導，她還特別提到，更要關注80後、90後在隊伍裡面的成長，「這30年來格力的變化都不是太大，但是在我當總經理以後，2001年當總經理，幾乎所有的副總基本上走完，這是第二輪革命，為什麼走？因為志不同道不合。」

連續四屆當選大陸全國人大代表的董明珠今年將繼續在提高個稅起徵點、營造公平營商市場環境、調整招標標準等方面提出自己的建議。

她認為，中國大陸要成為世界研發中心，製造業要有更大的決心和堅守。董明珠透露，接下來格力將在智慧裝備、數控機床、醫療器械等方面投入更多精力和資源，以進一步掌握關鍵核心技術，佔領行業制高點。

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