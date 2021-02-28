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海底撈包廂裝監視器…網友：吃到蟑螂就有證據了

中國新聞組／北京28日電
北京多間海底撈門店的包廂中都裝有閉路電視。（取材自光明網）
北京多間海底撈門店的包廂中都裝有閉路電視。（取材自光明網）

中國知名餐飲品牌海底撈，在北京的大部分門市的包廂中安裝了監視器，事件引發網友熱議，有人批侵犯隱私，有人認是保護消費者與商家雙方利益的手段，如果遇到吃到蟑螂、頭髮、朋友吃飯吵架起爭執等情況發生，監視器就會起到記錄證據的作用。

香港01報導，北京的張先生在海底撈太陽宮凱德Mall店就餐時發現，店內的監視器不僅僅遍布大廳的各個角落，包廂內也不能倖免。法制日報報導稱，通過調查，除了海底撈太陽宮凱德Mall店，北京的另外9間海底撈門店的包廂中，均有安裝監視器，但包廂中並沒有和「內有監控」有關的標語。

海底撈相關工作人員表示，為保障消費者用餐安全，各門市會結合門市特點安裝監視器，包括包廂；海底撈注重保護顧客隱私，公司對監視器管理設有相關的制度、流程，同時通過技術手段強化管控，保障消費者權益。據「北京市餐飲企業治安保衛工作規定」，大中型餐飲企業應當依規在營業場所相關地點設置「圖像信息採集點」，並設置顯著提示信息，但上述地點並不包括包廂。

律師表示，法律並沒有明確禁止餐廳包廂內不可裝置監視器。但是，餐廳對於監視器錄下的監控錄像以及視頻內容負有保密義務，如果管理不當導致洩露，則可能侵犯他人的隱私權或者個人信息權，他人有權提出異議或者依照法律的規定維護自己的合法權益。

北京 隱私 中國

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