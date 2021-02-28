江蘇無錫投資百億 打造半導體新重鎮

江蘇省無錫市26日舉行2021年重大產業項目建設推進會，當中有多個半導體產業投資項目，投資額超過人民幣百億元。（取材自無錫日報）

江蘇省無錫市26日舉行2021年重大產業項目建設推進會，集中開工項目總投資 達1723億元（人民幣，下同，約267.5億美元），當中包括100億元的無錫先導電子裝備及材料項目等多個半導體產業項目。

澎湃新聞報導，作為中國 集成電路產值僅次於上海的城市，無錫此次開工的重大項目中，有多個集成電路領域項目，總投資超過百億元。

包括無錫新區的無錫先導電子裝備及材料項目，總投資100億元。無錫官方稱，建成達產後將形成中國領先的半導體裝備與核心零部件材料產業集群，擬引進無錫吳越半導體、大尺寸氮化鎵襯底及核心設備、江蘇微導奈米裝備、高端精密鍍膜裝備基地等8家項目。

無錫濱湖區的江蘇卓勝微芯卓半導體產業化項目，總投資8億元，新建晶圓及封測生產線基地。

另外，還有錫山區的江蘇集成電路應用技術創新中心項目，總投資9億元，由無錫市政府與江蘇省產業技術研究院合作共建。

江蘇省產業技術研究院副院長胡義東表示，目前中國晶片 自主生產能力較弱的主要原因是，需求方和供給方有一條鴻溝，晶片應用企業為降低產品風險，寧願使用國外現成的晶片產品，但這些晶片產品不一定精準適配企業需求。

無錫此次成立的江蘇省集成電路應用技術創新中心，功能之一就在於，可由晶片需求方告知需求──大多是整機應用企業，然後由創新中心整合專業力量為業者提供解決方案。