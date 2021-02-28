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非洲祝福不夠看！網賣明星「祝福視頻」年賺百萬

中國新聞組／北京28日電
非洲黑人講中文的「祝福視頻」已在中國存在許久。（取材自抖音）
非洲黑人講中文的「祝福視頻」已在中國存在許久。（取材自抖音）

一群穿著統一的黑人男演員在鏡頭面前赤裸上身，機械地重複著「生日快樂」、「生意興隆」等吉祥話，這樣的「非洲祝福視頻」近來在中國社交媒體上流行起來，不少明星也加入。發展多級「下線」的經營模式，市場上傳出有人靠此年入百萬，但也因尺度及藉非洲小朋友賺錢等質疑被部分網民抵制。

紅星新聞報導，「非洲祝福視頻」短短十秒，沒有精美的製作與剪輯，只需要幾個服裝統一的外國人、一架攝影機、一個小黑板和貫穿視頻首尾的純正普通話，說著「某某，生日快樂」、「祝某某的家人們心想事成，萬事如意」等語，就能賣到上百元乃至上千元。

來源：非洲小孩影片客製團隊

一位自稱是「一手」販賣海外祝福視頻的人員說，演員陣容除了來自烏克蘭、泰國、非洲各國人，還有曾志偉、蔣大為、宋小寶等明星。視頻的內容也跟隨著網絡上的熱點更迭，衍生出「黑人抬棺」、「雇傭兵」、「葫蘆娃」、「尬舞」等節目形式。

報導說，這種視頻的初代模式，更多的是為打廣告。現在則是層層往下加價販賣。「一級代理費598元，二級代理費298。代理費一次繳納，永久代理」，一位業者說，「我的代理一天都賺好幾千，所有代理每天最少1000元左右」。也有做運營的年入百萬，但現在競爭激烈，很多人只能賺點小錢。

網路上有許多販售客製「祝福視頻」的商戶。（取材自抖音）
網路上有許多販售客製「祝福視頻」的商戶。（取材自抖音）

根據媒體調查，「一條『非洲小朋友舉牌』視頻，出鏡的小朋友們得到零食或幾塊錢，在非的視頻拍攝者獲取90元，但轉到淘寶上，則被商家翻倍出售。有代理商承認，做一條視頻，花在被拍攝者身上的錢是很少的，大部分錢還是被拍攝者和商家拿走了」。有爭議的「海外祝福視頻」並未受到所有平台的支持，也受到一部分網民的抵制。

有用戶在抖音發布分零食給非洲小孩的視頻。（取材自抖音）
有用戶在抖音發布分零食給非洲小孩的視頻。（取材自抖音）

報導說，網絡上不時可見 「曾志偉老師祝福視頻」、「蔣大為老師祝福視頻5000元起步」等，是明星實際加入或是電腦製作，未獲業者說明，以曾志偉視頻為例，有業者說：「（明星）只錄個人祝福，要下單嗎？（曾志偉）6200元。」

「祝福視頻」有李國麟、曾志偉等名人的版本。（取材自抖音）
「祝福視頻」有李國麟、曾志偉等名人的版本。（取材自抖音）

黑人 中國 烏克蘭

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