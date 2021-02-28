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濃眉大眼+白膚紅唇 日本風靡「中華妝」

中國新聞組／北京28日電
日本網紅愛沢えみり的中華妝。（視頻截圖）
日本網紅愛沢えみり的中華妝。（視頻截圖）

日韓多年來是引領亞洲時尚的指標，但近來隨著中國古裝劇在日本熱播，中國古裝劇中的妝容也逐漸在日本流行。不同於日本主要流行的自然風、裸妝風，這種被形容為「中華妝」的化妝特點是濃艷的眼線與眉毛、閃亮假睫毛、白皙膚色搭上紅唇與黑長髮。

香港01報導，日經中文網刊出文章介紹了日本流行「中華妝」的現象，近期日文出現「チャイボーグ（Chiborg）」的新名詞，是將「China（中國）」和「Cyborg（賽博格、改造人）」結合，形容如機械人般精緻美麗的中國風妝容，或如機械人般超凡脫俗的中國美女。

日本YouTuber鹿の間曾拍片介紹中華妝。（視頻截圖）
日本YouTuber鹿の間曾拍片介紹中華妝。（視頻截圖）

文章指出，所謂的「中華妝」，就是如京劇、古裝劇的女主角般有著濃濃的眼線，以貼假睫毛或嫁接睫毛的方式突出大而亮的眼睛，以及配上深紅等顏色鮮艷的唇膏。「中華妝」還曾被選為日本「女高中生2020年流行預測及2019年下半年流行趨勢」的時尚項目。

來源：愛沢えみりキャバ嬢社長MyLife

文章說，隨著「中華妝」流行，中國品牌的化妝品也漸漸受到日本消費者關注，例如ZEESEA、AURORA KITTY、Venus Marble、Perfect Diary等。不過，由於這些品牌尚未在日本正式販售，日本消費者都是透過個人代購或是網路賣家購買，也出現了「假貨」問題，可能會影響中國化妝品牌在日本的形象。

除了受到戲劇影響，日經中文網也指出，「中華妝」因為與日本主流妝容風格不同，可以打造出「不迎合他人」、「堅持自我的強大女性」形象。文章還說，部分人因受新冠疫情影響而失業，這種象徵強大的妝容，或許是女性對可以忍耐一切的「強者」充滿嚮往的反映。

來源：鹿の間

日本 中國 疫情

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