「老」問題！中國老人5年內逾3億 「延退」改革啟動

中國退休年齡總體偏低問題十分突出。圖為日前，顧客在北京一家專門面向老年人的玩具店體驗產品。（新華社）

中國 「越來越老」。根據中國人力資源和社會保障部統計，未來5年，中國老年人口將超過3億人，勞動人口大幅減少3500萬人。該部副部長游鈞昨日示，中國退休 年齡總體偏低問題十分突出，人社部正會同相關部門研究延遲退休的具體改革方案。另外，中國還將建立個人養老金制度。

香港文匯報報導，游鈞表示，中國現行法定退休年齡是男職工60周歲，女幹部55周歲，女工人50周歲。這個規定是在1950年代初期根據當時的人均預期壽命、勞動條件、用工方式等諸多因素確定的。

「應該說符合當時的情況，改革開放以後中國的經濟社會發生了巨大變化，退休年齡總體偏低的問題就顯得十分突出了。」他說，這首先表現在與人均預期壽命不匹配。中國人均預期壽命到2019年已經提高到77.3歲。城鎮居民人均預期壽命更高，已超80歲。其次，與人口結構的變化和老齡化的發展趨勢也不相適應。游鈞表示，預計「十四五」期間，中國老年人口將超過3億人，從輕度老齡化進入到中度老齡化階段，這對經濟社會發展影響深遠。

此外，中國勞動年齡人口數量從2012年開始出現下降，年均減少300萬以上，並且減少幅度在加大，預計「十四五」期間還將減少3500萬人；但是在新增勞動力中，接受過高等教育的比例已經超過了一半，平均受教育年限也在不斷延長。這表明，現行退休年齡不適應勞動力供求關係的變化，也造成人力資源的浪費。

游鈞表示，從國際上來看，延遲退休年齡是世界各國應對人口老齡化的普遍做法，目前人社部正會同相關部門研究具體改革方案，既要借鑒國際上通行的做法和經驗，更要充分考慮中國現實國情等，在方案研究制定過程中將會廣泛聽取各方面意見，確保方案科學可行、平穩實施。

關於個人養老金問題，游鈞表示，中國當前養老保險 體系三個層次中，作為第一個層次的基本養老保險，制度基本健全了，職工養老保險加上城鄉居民養老保險兩個平台，目前已覆蓋近十億人。作為第二層次的企業年金、職業年金制度初步建立，並且在逐步完善，目前已經覆蓋5800多萬人。作為第三層次的個人養老金制度還沒有出台。總的考慮是，建立以帳戶制為基礎、個人自願參加、國家財政從稅收上給予支持，資金形成市場化投資運營的個人養老金制度，正在緊鑼密鼓地推出。