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「反剽竊」允捐300萬 郭敬明被酸「太少」

中國新聞組／北京27日電
作家兼導演郭敬明認了抄襲，向編劇莊羽道歉。（取材自微博）
作家兼導演郭敬明認了抄襲，向編劇莊羽道歉。（取材自微博）

知名作家兼導演郭敬明2006年前曾遭指控抄襲，十多年來拒絕道歉的他，在去年最後一天終於在微博上發長文向受害作家莊羽道歉，事後莊羽也提議成立「反剽竊基金會」，郭敬明當時也向大家承諾「一起成立基金，希望可以為創作者們創造更好的原創環境」。

過了將近兩個月後，當時被郭敬明抄襲的作家莊羽，在微博上宣布反剽竊基金會正式成立，得知此消息的郭敬明則是發文感謝莊羽老師的推動，並承諾會將300萬人民幣(約46.5萬美元)匯款至基金帳戶。

郭敬明特別提到「和莊羽老師溝通過的300萬」，郭敬明抄襲「圈裡圈外」最終以付款300萬並且向莊羽道歉而告終。之前郭敬明在向莊羽道歉之後，曾說將捐出「夢裡花落知多少」的所有稿酬。

對於郭敬明的這次回應，網友卻有很多嘲諷。不少網友認為付出300萬的代價太少了、「是不是有點少，這些年的相關收入才300萬嗎」，畢竟郭敬明這些年賺的太多了；另一派網友支持郭敬明的網友表示「說到做到就是最好的」、「最起碼說到做到了」；也有網友把箭靶轉向同為抄襲的于正「現在壓力來到了于正這邊」。

去年的最後一天，作家莊羽收到了來自郭敬明的一份遲到15年的道歉，「夢裡花落知多少」抄襲「圈裡圈外」侵犯著作權案終圓滿畫上句號。莊羽表示，接受郭敬明的道歉。」並對於郭敬明提出的將「夢裡花落知多少」小說出版後獲得的線上線下所有的版稅以及全部收益賠償合併在一起，成立一個「反剽竊基金」，用以幫助原創作者維權，並接受公眾的監督。對此，郭敬明立即作出回應，接受這一建議。

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