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又見唐朝胖妞！這台只有半小時的元宵晚會火了

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又見唐朝胖妞！這台只有半小時的元宵晚會火了

中國新聞組╱北京27日電
河南博物院元宵奇妙夜精采上演。(取材自鄭州日報)
河南博物院元宵奇妙夜精采上演。(取材自鄭州日報)

今年春節，2021河南春晚節目「唐宮夜宴」暴紅，一群「唐朝胖妞兒」從博物館裡「復活」，憑藉一支舞蹈火遍網絡。到了元宵晚會，閃耀鄭州元素的「河南博物院元宵奇妙夜」再次在網絡上掀起熱潮，相關話題一度登上微博熱搜。值得一提的是，這個節目，由「唐朝胖妞兒」串場。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，威武莊嚴的炎黃二帝雕像、流光溢彩的鄭東新區夜景、霓虹閃爍的百年德化街、武則天金簡和蓮鶴方壺等國之重器……25日晚，河南衛視元宵節特別節目「河南博物院元宵奇妙夜」精采上演，在半個多小時的節目中，鄭州元素閃耀全場，既有「大玉米」、二七紀念塔、觀星台等地標建築，也有鄭州出土的國寶重器；既有從鄭州歌舞劇院走出的軟萌「唐宮小姐姐」串場，也有剛勁的塔溝小子助陣，一個既古老又現代、既開放又創新的美麗鄭州畫卷徐徐展現在觀眾面前。

時長30分鐘的節目沒有主持人，由此前「唐宮夜宴」節目中的小姐姐們進行串場，同時融合了河南各地多個知名歷史文物和建築，讓文物活起來，網友直呼「看得過癮」！

這次晚會在網路掀起話題，網友普遍看法是「太短了，不夠看，什麼時候安排重播？」

節目方回應表示，節目時間短的重要原因也是因為籌備時間太緊張了，大年初九決定推翻原來的節目計畫，從創意到拍攝最終呈現，其實只有五天時間。「接下來我們會盡快確認重播計畫。」

「唐朝少女」變身成了「陶俑美人」，穿越到今，在河南省博物院裡開啟了她們的奇妙之旅...
「唐朝少女」變身成了「陶俑美人」，穿越到今，在河南省博物院裡開啟了她們的奇妙之旅。(視頻截圖)

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