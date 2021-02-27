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手遊宣傳隱去「翠」字 網傳避諱習近平？

中國新聞組／北京27日電
手遊「偶像夢幻祭2」在官方微博中發布活動資訊時，將該遊戲中角色「高峯翠」名字中的「翠」字隱去。（微博截圖、網友提供）
手遊「偶像夢幻祭2」在官方微博中發布活動資訊時，將該遊戲中角色「高峯翠」名字中的「翠」字隱去。（微博截圖、網友提供）

日本一款手遊近日在新浪微博宣傳時，刻意隱去遊戲中角色名字的「翠」字，引來網民猜測可能與「翠」字拆分為「習習卒」後有「習死兩次」的意思，對中國領導人習近平大不敬。外媒報導，相關討論及關鍵字搜尋隨即被微博封殺。但此說未獲微博證實。

自由亞洲電台報導，日本一款手機遊戲「偶像夢幻祭2」21日在官方微博發布活動信息時，將該遊戲中角色「高峯翠」的「翠」字隱去，使用英文Midori替代。主辦方強調：「由於特殊原因，暫時使用羅馬音代替，還請各位製作人理解並友好交流，不要討論過多無關的事情」。

這份聲明隨即引來網民熱議。有網民猜測，「翠」字拆分後是「習習卒」，看起來像是帶有「習死兩次」的意思，並提及去年微博也曾出現「今日祈翠」、「祈翠超話」等話題，後來被封殺，參與或轉發相關內容的網民也遭禁言。

有關「翠」字的討論引來不少網民加入，但報導說，相關訊息和討論快被當局封殺，引來部分網民不滿，認為高壓只會激起更多民憤。

報導說，目前「翠」字在微博暫未列入「搜索禁詞」，但搜索時僅會顯示包含「翠」字的人名和地名，容易引來聯想的「翠」字或「祈翠」、「習卒」、「習習卒」等詞都搜尋不到，但搜尋人名「高峯翠」仍可顯示。有互聯網資深人士研判，這可能是當局對搜索結果進行了精細化的刪除處理。新浪微博投訴部門則尚未回應。

另據報導，推特近來流傳一張中國的標語照片，原本寫的是「提高文明衛生水平，革除陋習」，但照片中的簡體字「陋习」被改成「陋刃」，也引發部分網民質疑改字與避諱習近平的「习」有關。但標語懸掛地是否在中國，以及位於何處等細節無法查證。

有網民指出，在微博搜尋「陋习」已搜尋不到結果，「陋刃」仍有一筆，但與相關敏感話題無關。對此，微博也尚無回應。

原本寫的是「提高文明衛生水平，革除陋習」的標語，但照片中的簡體字「陋习」被改成「...
原本寫的是「提高文明衛生水平，革除陋習」的標語，但照片中的簡體字「陋习」被改成「陋刃」。(取材自推特)
有網民用「翠」字隱諱表達抗議，暗諷「習近平死兩次」。在微博搜索「翠」等關鍵字皆被...
有網民用「翠」字隱諱表達抗議，暗諷「習近平死兩次」。在微博搜索「翠」等關鍵字皆被封殺。(取材自微博)

微博 中國 習近平

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