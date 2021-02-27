華西村爆擠兌 入股分紅剩0.5% 利息6萬變100元

1996年，江蘇江陰市華西村實現家家戶戶高存款、住別墅、開豪車，成為中國最富裕村莊之一，號稱「天下第一村」。近年隨著華西集團（村集體企業、村辦企業）業績持續走下坡，已風光不再。到2018年第3季，華西集團已負債369億元，「負債率高達67.4%」。(取材自微信)

近日，網友爆出江蘇省江陰市「天下第一村」華西村某廣場人群冒雨排長隊辦理財務手續。網友質疑華西村遭「擠兌」，資金出現問題。曾到現場排隊的村民稱，24日起華西集團入股分紅從30%變為0.5%，原因不明，引起村民恐慌，冒雨排隊兌付。

據報導，華西村黨委發言人26日下午回應稱，視頻內容屬實，外面的引資款到期兌付，因坊間傳言引起「擠兌」，華西資金充足，兌付沒問題。

封面新聞報導，華西村周邊村村民李先生說，妻子張女士在2018年入股江蘇華西集團公司20萬元，入股憑證上寫著，期限三年，分紅30%。李先生說，「這種形式持續多年，由於高額利息，當時許多村民都入了股，也有的是期限一年分紅5%。」

李先生稱，從2月24日下午開始，前去兌付的人取到的分紅從30%變成了0.5%，即當時入股20萬元，三年後利息從6萬元變成了100元。李先生說，「24日之前到期且預約取款的能拿到錢，24日之後就只能拿到本金和0.5%利息了。」

李先生想要討個說法，但沒有得到任何解釋，最初入股時並沒有簽訂協議，只有一張入股憑證，也無從得知若一方違反條約應作何處理。「他們之前說要30%利息的話，就等電話通知，現在話也不說了，直接就只給這麼多。」

來源：中山北坊

據報導，華西村周邊村村民張先生認為自己受到了欺騙，「原本的分紅利率 是10%，後來辦理兌付的人員說，存在這裡利息是5%，而現在，不管存多少年，利息都變成了0.5 %。」

2月24日上午，張先生到達現場時人還不多，於是預約了26日取款，他說，「當時覺得誠信度還好，應該可以還款，沒有覺得恐慌。」

報導指出，到了25日，據張先生描述，現場已是人山人海，他立刻去排隊，只拿到800多號。次日早上八點半就去排隊，才順利取回本金及0.5%利息。「辦好轉帳支票 ，下午兩點半就到帳了，不賴本金就算好的了。」