又傳被炒！央視百名主持同框不見董卿 上熱搜

董卿「朗讀者」銷量破120萬冊。（取材自微博）

央視春晚官方26日在社交平台官宣今晚的「花好月圓元宵夜」元宵晚會，並曬出了一張央視百位主持人大合照。不過此次百位央視主持人合體，董卿又缺席了，這也是董卿第四年缺席春晚及元宵晚會，又引發「被央視開除」的傳言，董卿缺席元宵晚會也上了熱搜。

新浪圈探長消息指出，網上關於董卿被央視開除，離開央視的傳聞愈演愈烈。自從2018年的春晚，董卿沒有主持後，2019年、2020年以及今年，連續4年沒有在春晚的舞台上看到她了。

有傳聞說，董卿因為移民所以被央視開除，甚至還被驅逐到美國 。還有傳聞說，董卿是和另一位央視主持人周濤不合，所以離開了央視。

來源：小象娱乐

但這些傳聞很快就被打破了，因為雖然董卿沒能主持春晚，但是卻在央視其他節目中做主持人。比如：「朗讀者」、「故事裡的中國 」、「中央廣播電視總台2019主持人大賽」、「2020新年音樂會—揚帆遠航大灣區 」、「啟航2021」等。

而且在央視的官網中，還能夠查到董卿仍在央視主持人名單之中。

消息指出，那麼董卿為何連續四年沒再主持春晚呢？其實她自己很早就有說過。自從2005年董卿成為央視春晚主持人後，連續十多年都是春晚主持人的固定成員。春晚是在除夕大年夜舉辦的，這也意味著董卿已經十多年沒和家人一起吃年夜飯，過團圓年了。每一次春晚主持結束後，就是在後台和同事吃速凍餃子來代替年夜飯。

元宵晚會，董卿沒有登台也許就是想要給自己好好放假，和家人一起度過團圓元宵節。

此外，董卿也是央視主持人中的前輩了，她需要給後輩機會。如今也有了代替她主持人龍洋，也是非常出色的。

所以說網傳董卿被央視開除、離開央視都是子虛烏有的事。

而在最新一屆的央視主持人大賽裡，董卿也亮相了作為與康輝一起的特邀嘉賓，更為重要的是撒貝寧在介紹她時，除了主持人身分外，還有一個頭銜那就是節目製作人，隨著在台前作了十幾年的主持人，到這個年紀董卿也想嘗試更多！