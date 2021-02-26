深圳中學新進教師 博士超過4成

深圳中學2020年新入職66餒老師中，碩士39人，博士21人，博士後 6人。（取材自深圳中學微信公眾號）

廣東深圳中學2020年新入職教師陣容引來矚目，名單上66名新教師中有碩士39人、博士21人、博士後6人，其中北大畢業17人、清華16人，更不乏劍橋、牛津、倫敦大學、賓州大學、哥倫比亞大學等世界頂尖學府。網友表示，看到深圳中學的教師陣容，「真的震驚了」。

央視報導，深圳中學是深圳市唯一的省重點中學，是廣東省首批「國家級示範性高中」，是教育部 中學課程改革樣板校，是首屆「全國文明校園」。該校堅持「用優秀的人培養更優秀的人」，近年來引進了百餘位優秀畢業生入職深中。

官網顯示，該校2019年從布朗大學等常春藤 學校錄取7人，美國 US News排名前30的綜合大學和文理學院共錄取91人；牛津、劍橋等G5學校錄取26人。該校2020屆春季招聘公告中就點明，入職的起點是碩士畢業生。

為何名校博士要去高中教書呢？深中校長表示，「引進這些優秀人才，沒有外界猜測的高薪，靠的是情懷、平台、關懷——他們願意投身到基礎教育事業為國育才；認可並追尋深中建設世界一流高中的宏偉願景，願意到地處改革開放前沿的深中乾事、創業，實現人生價值」。

對於這份豪華名單，有網友質疑，「博士當中學老師，是否大材小用？」「教中學能用上博士甚至博士後的知識嗎？」