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酒埋地下23年空了 紅蛇躺罈底…網友：被蛇偷喝？

中國新聞組／北京26日電
王先生挖出埋藏23年的白酒。（取材自正觀新聞）
王先生挖出埋藏23年的白酒。（取材自正觀新聞）

河南周口市有村民在地下藏酒，至今已23年時間。日前他將兩罈酒挖出，一罈已空空如也，另一壇還剩半罐。其中，空酒罈下驚現一條紅色長蛇。為何白酒會「神秘」消失，有網友猜測，「這酒應該被蛇偷喝了」，不過專家表示，這屬於蛇類冬眠現象。

正觀新聞報導，村民王先生說，「這是1998年埋進去的」。王先生表示，當時一位賣酒的親戚關閉了酒館，把剩餘沒賣出去的酒全部送人了，他家也收到好幾箱。實際上，埋進去之前，這些酒已經在他家存放了四年左右，後來一直也喝不完，扔掉又挺可惜，便想到了埋在地下窖藏。

「一共有五、六箱酒吧，算起來近40斤白酒，被分裝在兩個壇子裡，埋在房子屋山下了」。王先生說，他當時挖了約一米深的坑，把酒壇裡裡外外封了好幾層，旁邊又塞上塑料泡沫，然後封土保存。直到今年春節前的臘月30，正好兄弟幾人都回家過年，王先生就想著把藏酒挖出來，結果才發現酒沒了。

看到這種情況，網友們紛紛說，「那條蛇喝醉趴那不動了」「隔著屏幕聞到了酒香」。專業釀酒人士表示，「白酒揮發性很好，酒壇變空極大可能是揮發掉了」，他說，即使密封得再好，稍微有一點點漏氣，用不了多長時間就會揮發掉，與罈下的長蛇沒有關係。

當地生物老師也表示，影片中的長蛇是赤鍊蛇，在當地村民家時常發現。「赤鍊蛇一般在11月下旬入蟄冬眠，次年3月中旬出蟄，夏季雨後較為活躍」，春節前這條蛇在地下冬眠，屬正常的生物習性，與迷信猜測沒有關係。

王先生埋藏23年的地下藏酒挖出來，其中一壇裡沒酒了，卻出現一條紅色長蛇。（取材自...
王先生埋藏23年的地下藏酒挖出來，其中一壇裡沒酒了，卻出現一條紅色長蛇。（取材自正觀新聞）
村民王先生挖出埋藏23年的地下藏酒。（取材自正觀新聞）
村民王先生挖出埋藏23年的地下藏酒。（取材自正觀新聞）

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